В Усть-Путильській громаді добудували школу, де зможуть навчатися 240 дітей. Роботи тривали майже десять років. Раніше діти вчилися у пристосованих приміщеннях, де не було спортзалу, їдальні та внутрішньої вбиральні.

Про це в коментарі Суспільному сказав директор школи Юрій Скидан.

За його словами, наразі тривають завершальні роботи: заносять парти та прибирають.

Якщо з 7 лютого відновлять очне навчання, школярі зможуть навчатися в нових приміщеннях, говорить Скидан. Опалення у закладі працює другий рік.

На фото спортзал у новій школі у версні 2021 року. Джерело: Суспільне Буковина У старій будівлі, де вчились діти, не було спортзалу

За словами директора, наразі ще триває передача будівлі на баланс громади, втім поки завершують оформлення документів, діти зможуть вчитися у новозбудованій школі.

На фото фасад старої школи, де навчались діти, вересень 2021 року. Джерело: Суспільне Буковина Фасад старого на нового приміщення школи

У новозбудованій школі є спортзал, актова зала, 14 кабінетів, також облаштовані пандус і ліфт.

Приміщення почали зводити у 2012 році. Будівництво мали завершити за два роки, втім у 2014 фінансування припинили, далі роботи відновлювали періодами, говорить Скидан. Вартість об’єкта – майже 80 мільйонів гривень. У 2020 році школу внесли до програми "Велике будівництво" та фінансували роботи з державного бюджету.

До 1 вересня 2021 року Суспільне готувало марафон про школи "Великого будівництва". Там також розповідали про заклад в Усть-Путилі.

Що відомо

"Велике Будівництво" — спільна програма президента та уряду, яка розпочалась у березні 2020 року. За нею, з державного бюджету фінансують будівництво та реконструкцію шкіл, стадіонів, доріг.

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