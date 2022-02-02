Випускника запорізького ліцею "Логос", який увійшов до ТОП-30 випускників України, позбавили державної стипендії у розмірі 100 тисяч гривень через те, що він порушив вимоги Постанови Верховної ради України. "За" рішення проголосували 263 народні депутати України.

Про це йдеться у рішенні Комітету з питань освіти, науки та інновацій, опублікованому на сайті Верховної ради України.

У документі повідомляється те, що Олексій Чикалов, випускник, який отримав державну стипендію для обдарованих, позбавляється її через невиконання всіх передбачених вимог. А саме — порушення вимоги навчатися у вищому навчальному закладі України.

Цю інформацію журналістам Суспільного підтвердили у Комітеті з питань освіти, науки та інновацій.

У пояснювальній записці до проєкту Постанови Верховної Ради України йдеться про те, що ексстипендіат подав документи до Харківського університету ім. Каразіна, проте невдовзі був відрахований із закладу за власним бажанням. Саме це і стало підставою для відібрання стипендії.

З самим Олексієм Чикаловим Суспільному поспілкуватися не вдалося. Проте у ліцеї "Логос", де навчався хлопець, нам розповіли про те, що Олексій знав про можливі наслідки його вибору навчатися за кордоном та не проти прийнятого народними депутатами рішення позбавити його права на фінансову держпідтримку.

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