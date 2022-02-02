Старовинний рояль 19-го століття поповнив колекцію Василівського музею-заповідника “Садиба Попова”. Музичний інструмент музейникам подарував запорізький колекціонер Олексій Севрюк.

Про це кореспондентці Суспільного Запоріжжя Ользі Ларіоновій розповіла зберігачка фондів Василівського музею-заповідника Вікторія Богданова.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Запоріжець Олексій Севрюк побував на екскурсії у Василівському маєтку та в одному з виставкових залів побачив колекцію старих меблів із приватних зібрань місцевих жителів. Вражений побаченим, він звернувся до співробітників музею із пропозицією подарувати рояль 19 століття HUSTAY HOFBAUER. Чоловік зазначив, що інструмент багато років зберігався у його родині.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Рояль має безліч медалей. На ньому дата — 1873 рік, і він абсолютно робочий, працює, звук є. Потребує налаштування, невеличкої реставрації. Він салонний, трішки менший, ніж звичайний. Тут є підставки під свічки. І цей цінний експонат ми можемо доповнити нашими фондовими експонатами — у нас є старовинні ноти, які належали ще Поповим. Це те, що збереглося в сім’ях колишніх працівників маєтку, вони подарували нам такі цінні речі в наш музей", — розповіла зберігачка фондів Василівського музею-заповідника Вікторія Богданова.

Фото: Суспільне Запоріжжя Вікторія Богданова

Вона також зазначила, що старовинний рояль зберігається у Будинку поміщика. Після реставрації музейники планують розташувати його в одному з виставкових залів Північного флігеля замку. А в майбутньому влаштовувати там музичні вечори, як це було у родині Попових на початку минулого століття.

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