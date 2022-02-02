У Рівному затримали 16-річного юнака, який, за версією слідства, розкладав "закладки" з наркотичними речовинами у різних районах міста. Як розповіли у пресслужбі Нацполіції області, наркотики він купував через інтернет і займався цим нібито через фінансові труднощі.

Правоохоронці затримали юнака із наплічником на вулиці Макарова у Рівному. Під час поверхневої перевірки у нього виявили п'ять фасованих поліетиленових пакетиків із наркотичною сіллю. Загальна вартість вилученого, за цінами "чорного" ринку, становить орієнтовно 20 000 гривень, – повідомили у пресслужбі поліції.

Фото: Нацполіція області

16-річний рівнянин зізнався поліцейським, що наркотики придбав гуртом через один із телеграм-каналів.

"Купував на різні смаки: LSD, марихуану, наркотичну сіль, амфетамін та інші види. Надалі фасував та розкладав відповідно до замовлень. З кожного пакетика мав" по 80 гривень. Підліток розповів, що сам наркотиків не вживає та продає їх впродовж місяця. За цей час вторгував орієнтовно 10 000 гривень", – розповіла речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

Фото: Нацполіція області

У рюкзаку поліцейські також вилучили стартовий пістолет і кастет.

"Юнак живе з мамою, працівники ювенальної поліції проводять з нею роботу. Telegram-канал, де хлопець купував наркотики, вже заблокували", – додала Суспільному речниця.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, а також розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 263. Найсуворіше покарання, відповідно до санкцій згаданих статей, від чотирьох до восьми років за ґратами.

Наркотики скерували на експертизу, за її результатами вирішуватимуть питання про перекваліфікацію статті на більш сувору. Хлопець навчається в одному із ліцеїв Рівненського району. В поліції додали, що у скоєному щиро розкаюється і каже, що так вчинив через фінансові труднощі.

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У жовтні 2021-го поліція вилучила кілька пакетиків з амфетаміном у коробці з-під цукерок в автобусі, який їхав з Рівного до Польщі. Такий випадок у 2021-му році зафіксували вперше.

У липні 2021 року в Рівному правоохоронці заявили про викриття парубка, який приймав через Telegram замовлення щодо наркотиків, а потім робив у місті так звані закладки для клієнтів. Рівнянин виявився студентом одного з місцевих вишів.

У травні 2021 року поліція викрила рівнянина, який продавав наркотики через Telegram. Вдома у нього та у місцях, на які він вказав, провели обшуки.

У березні 2021-го поліція затримала трьох рівнян за наркоторгівлю та виготовлення психотропів. Двоє чоловіків та одна жінка виготовляли та продавали наркотики через соцмережі.

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