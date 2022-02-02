На Хмельниччині за минулу добу 1 лютого виявили 1766 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 557 людей. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 13 жителів області.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу провели 4059 досліджень методом ПЛР, 199 – методом ІФА, 2082 – тести на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

769 – Хмельницький район;

108 – Шепетівський район;

193 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 19863 людини: 1114 лікується стаціонарно, 18749 – амбулаторно. З них 2959 – діти, 625 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 49,6%(минулої доби 51,8%). В лікарнях перебувають 1114 хворих, 130 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 169827 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 12135 – діти, 6699 – медпрацівники. Одужали від хвороби 146459 людей (86,2% від підтверджених випадків), з них 9176 – діти, 6034 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3505 людини.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 2 лютого:

Хмельницький район: всього випадків – 101188; з них лікуються – 11719; одужали – 87645; летальних – 1824

Шепетівський район: всього випадків – 32184; з них лікуються – 4012; одужали – 27445; летальних – 727

Кам’янець-Подільський р-н: всього випадків – 36455; з них лікуються – 4132; одужали – 31369; летальних – 954

Що відомо