На Хмельниччині за минулу добу 1 лютого виявили 1766 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 557 людей. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 13 жителів області.
Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За минулу добу провели 4059 досліджень методом ПЛР, 199 – методом ІФА, 2082 – тести на антиген.
Нові випадки захворювання були виявлені:
- 769 – Хмельницький район;
- 108 – Шепетівський район;
- 193 – Кам’янець-Подільський район.
Наразі в області на лікуванні перебуває 19863 людини: 1114 лікується стаціонарно, 18749 – амбулаторно. З них 2959 – діти, 625 – медпрацівники.
Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 49,6%(минулої доби 51,8%). В лікарнях перебувають 1114 хворих, 130 – з підозрою.
Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 169827 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 12135 – діти, 6699 – медпрацівники. Одужали від хвороби 146459 людей (86,2% від підтверджених випадків), з них 9176 – діти, 6034 – медпрацівники.
Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3505 людини.
СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 2 лютого:
- Хмельницький район: всього випадків – 101188; з них лікуються – 11719; одужали – 87645; летальних – 1824
- Шепетівський район: всього випадків – 32184; з них лікуються – 4012; одужали – 27445; летальних – 727
- Кам’янець-Подільський р-н: всього випадків – 36455; з них лікуються – 4132; одужали – 31369; летальних – 954
Що відомо
- На Хмельниччині за минулу добу 31 січня лабораторно підтвердили 1070 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала від недуги ще 561 людина. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 9 жителів області.
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