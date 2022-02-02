На будівництві казарм у Маріуполі розікрали 10,5 мільйонів гривень

Колишньому посадовцю одного з територіальних управлінь Міністерства оборони України загрожує до семи років ув'язнення. Його звинувачують у недбалості, яке призвело до розкрадання 10,5 мільйонів гривень державних коштів.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У 2018 році у тендері від Міноборони по будівництву казарм для військовослужбовців у Маріуполі перемогла приватна фірма з Одеси.

"Компанія-переможець та інші учасники оборудки складали та видавали для оплати Міноборони завідомо неправдиві облікові документи. В них ділки вказували відомості щодо робіт та будівельних матеріалів, які фактично не виконувались та не використовувались", - йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування слідчі виявили понад 10 фактів завищення обсягів будівельних робіт у звітності та бухгалтерських документах, а також завищення вартості будівельних матеріалів.

Колишній посадовець Міністерства оборони не перевірив акти виконаних робіт та довідки про вартість будівельних матеріалів та підписав документи.

"Внаслідок недбалості військового керівника, у період з вересня 2018 року по червень 2019 року злочинна група привласнила майже 11 мільйонів гривень державних коштів", - повідомили у пресслужбі.

Як повідомила Суспільному речниця Територіального управління ДБР у Краматорську Валерія Осипець, колишньому посадовцю оголосили про підозру за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Наразі запобіжний захід підозрюваному не обрали.

У червні 2021 року до суду направили обвинувальні акти стосовно трьох інших учасників злочину. Їх звинуватили у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, а також у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

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