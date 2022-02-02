За вибух в суді на Волині затримали двох жителів Миколаївщини

2 лютого правоохоронці затримали двох жителів Миколаївщини, яких підозрюють в ймовірній організації вибуху Любомльського районного суду на Волині, — повідомили на сайті Нацполіції Волині.

Затриманим чоловікам – 28 і 43 роки. Їх підозрюють в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу та незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

В поліції також оприлюднили відео з підозрюваними у момент вибуху в Любомльському районному суді.

Особи підозрюваних та машину, якою вони пересувалися встановили завдяки камерам зовнішнього спостереження. Вдома у затриманих провели обшуки та вилучили речові докази у справі: зброю та гранати.

Зі слів начальника Нацполіції Волині Юрій Крошка, затриманим уже оголосили підозру. Попереду – обрання міри запобіжного заходу. Про мотиви та замовників вибуху в поліції поки не повідомляють.

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