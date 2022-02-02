За вибух в суді на Волині затримали двох жителів Миколаївщини

2 лютого правоохоронці затримали двох жителів Миколаївщини, яких підозрюють в ймовірній організації вибуху Любомльського районного суду на Волині, — повідомили на сайті Нацполіції Волині.
Затриманим чоловікам – 28 і 43 роки. Їх підозрюють в умисному пошкодженні майнач. 2 ст. 194 ККУ шляхом підпалу та незаконному поводженніч. 1 ст. 263 ККУ. з вибуховими речовинами.
В поліції також оприлюднили відео з підозрюваними у момент вибуху в Любомльському районному суді.
Особи підозрюваних та машину, якою вони пересувалися встановили завдяки камерам зовнішнього спостереження. Вдома у затриманих провели обшуки та вилучили речові докази у справі: зброю та гранати.
Зі слів начальника Нацполіції Волині Юрій Крошка, затриманим уже оголосили підозру. Попереду – обрання міри запобіжного заходу. Про мотиви та замовників вибуху в поліції поки не повідомляють.
Що відомо
- Пожежа у Любомльському районному суді сталася 15 січня, близько 5 години ранку. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце, встановила, що пожежа сталася внаслідок вибуху.