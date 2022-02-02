На Миколаївщині протягом доби виявили 816 нових випадків COVID-19

Протягом минулої доби 1 лютого на території Миколаївської області зареєстрували 816 нових випадків коронавірусної хвороби. Це на 14 більше ніж виявили напередодні. Від наслідків вірусу померли дві людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 494, у Первомайську ― 47, в Южноукраїнську ― 20, у Вознесенську ― 14, в Очакові ― дев'ять. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 232 нові випадки коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 166 дітей до 18-ти років.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіли 123 978 людей.

Протягом минулої доби одужали 155 людей. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужали 114 408 людей.

За минулу добу 1 лютого медики зареєстрували два летальні випадки, викликані перебігом коронавірусної хвороби.

"Обидва померлі з Миколаєва, вікова категорія 70-79 років", ― сказала Злата Ємєльянова.

Станом на 2 лютого на стаціонарному лікуванні перебуває 681 пацієнт, хворий на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 160 хворих, із них двадцять вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 28,86 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 2725 нових випадків коронавірусної хвороби та п'ять смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 837 нових випадків за добу та померла одна людина від наслідків COVID-19.

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