На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру підприємцю у незаконній вирубці дерев. Збитки сягають 550 тис. грн.

У червні минулого року Кролевецька міськрадою та підприємцем уклали договір на видалення самосійної порослі, чагарників та аварійних дерев. Зробити це планували в смузі відведення автомобільної дороги загального користування Кролевець – Добротове – Терехове.

За інформацією слідства, під приводом виконання цього договору підприємець надав вказівку підлеглим спиляти дерева, які суміжні з автодорогою. Ті дерева, які не були зазначені в договорі. За вказівкою підприємця підлеглі незаконно спиляли 77 дерев.

Експертиза встановила, що цим навколишньому природному середовищу заподіяли шкоду на загальну суму майже 550 тис. грн.

Підприємцю повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за двома статтями - "Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу" та "Зловживання владою або службовим становищем".

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