У Карпатах погіршилася погода. Рятувальники закликають мандрівників утриматися від походів у гори. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
Станом на 2 лютого на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно. Видимість — до 30 м. Вітер західний, пориви — до 15 м/с, температура повітря — 13°C морозу.
"Рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я", — йдеться у дописі.
2 лютого у високогір'ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека третього рiвня.Сходження лавин ймовірне, зокрема через додаткове навантаження, в основному на крутих схилах. В основному сприятливі умови.
"Можливе сходження лавин за низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх та великих лавин", — повідомляють гірські рятувальники.
За даними синоптиків, 2 лютого в західних областях сніжитиме, вдень температура повітря становитиме -0...+2°C, вночі — 5...-7°C.
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