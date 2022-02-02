Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології на 2 лютого оголосив попередження: у Дніпрі та області туман. Про це йдеться на сайті обласного управління ДСНС.

Видимість в тумані 200-400 м. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Синоптики прогнозують впродовж дня невеликі опади. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5 градусів морозу, вдень 0-5°С тепла, по місту вночі 1-3°С морозу, вдень 1-3°С тепла.

Що відомо

У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше за кліматичну норму. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.

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