На Рівненщині за минулу добу, 1 лютого, лабораторно підтвердили 1 695 нових випадків інфікування COVID-19, це один з найвищих показників за увесь час пандемії. Про це інформує оперативний штаб при ОДА зранку 2 лютого. Від ускладнень померли п'ятеро хворих.

Протягом доби зробили 2 972 ПЛР і 94 ІФА-дослідження та 1 940 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від чотирьох місяців до 89 років:

Рівненський район – 1 036 (м. Рівне – 236);

– 1 036 (м. Рівне – 236); Дубенський район – 285 (м. Дубно – 110);

– 285 (м. Дубно – 110); Сарненський район – 175 (м. Сарни – 61);

– 175 (м. Сарни – 61); Вараський район – 199 (м. Вараш – 118).

За добу одужали 529 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 128 814 людей (3 641 474 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 396 смертей від ускладнень хвороби (100 599 – в Україні). За минулу добу померли: 60-річна жителька с. Береги, 70-річний житель м. Березне, 63-річна жителька с. Голубне, 82-ох і 86-річна жительки м. Рівне.

Станом на 2 лютого, за офіційними даними, в області є 14 949 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 51.8%, днем раніше вона становила 50%.

Добова динаміка COVID-підтверджень за останній тиждень: 27 січня – 1732; 28 січня – 1994; 29 січня – 1172; 30 січня – 823; 31 січня – 1441. 31 січня – 1441; 1 лютого – 1 695.

В Україні за добу підтвердили 35 014 нових випадків COVID-19, 204 людини померли.

За даними РНБО, станом на 1 лютого кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 399 808 людей, це 34,99% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 398 555 людей, це 34,88%. Бустерну дозу отримали 8 605 людей.

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