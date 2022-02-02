На Житомирщині зареєстрували ще 1 581 випадок інфікування COVID-19

На Житомирщині за добу, 1 лютого, підтвердили коронавірус у 1 581 жителя області. Померло троє людей.

Про це 2 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

1 лютого лабораторний центр провів 1 973 дослідження на наявність захворювання – у 1 581 жителя області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 17 851 житель Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще троє людей:

82-річний житель Ружина;

35-річний житель Коростеня;

75-річна жителька Житомира.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 363 летальні випадки. Найбільше людей померли у Житомирі – 925 жителів, Бердичеві – 288, Коростені – 245 та Новограді-Волинському – 190.

1 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 441 жителя області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 161 147 жителів, з яких 139 933 вже одужали.

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