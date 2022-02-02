На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад дві тисячі людей

1 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 2 007 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 538.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 778 людей:

Pfizer-BioNTech – 577 людей,

CoronaVac – 107,

Moderna – 70,

AstraZeneca – 24,

Другою дозою імунізували 870 людей:

Pfizer-BioNTech – 627 людей,

Moderna – 121,

CoronaVac – 111,

AstraZeneca – 11,

Бустерною дозою імунізували 359 людей:

Pfizer-BioNTech –334 людей,

Moderna – 25.

Станом на 31 січня в області першою дозою 293 350 людей, що складає 32,60% населення області. Другою дозою імунізували 280 142 людей. Додатковою – 81, бустерною – 5 671.

Що відомо

Загалом в області 135 588 випадків інфікування коронавірусом, 117 643 людей одужали, а 3 134 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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