На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад дві тисячі людей

1 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 2 007 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 538.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 778 людей:
- Pfizer-BioNTech – 577 людей,
- CoronaVac – 107,
- Moderna – 70,
- AstraZeneca – 24,
Другою дозою імунізували 870 людей:
- Pfizer-BioNTech – 627 людей,
- Moderna – 121,
- CoronaVac – 111,
- AstraZeneca – 11,
Бустерною дозою імунізували 359 людей:
- Pfizer-BioNTech –334 людей,
- Moderna – 25.
Станом на 31 січня в області першою дозою щепили 293 350 людей, що складає 32,60% населення області. Другою дозою імунізували 280 142 людей. Додатковою – 81, бустерною – 5 671.
Що відомо
- Загалом в області виявили 135 588 випадків інфікування коронавірусом, 117 643 людей одужали, а 3 134 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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