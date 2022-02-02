1171 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

1 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1171 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 35 014 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 1 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 176 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили у таких районах:

Великобагачанський – 2119 (+18);

Гадяцький – 1739 (+5);

Гадяч – 2629 (+9);

Глобинський – 3347 (+1);

Горішні Плавні – 7649 (+120);

Гребінківський – 1692 (+2);

Диканський – 1932;

Зіньківський – 3112 (+58);

Карлівський – 3285 (+4);

Кобеляцький – 2840 (+11);

Козельщинський – 1864 (+4);

Котелевський – 2185 (+4);

Кременчук – 19439 (+169);

Кременчуцький – 2755 (+34);

Лохвицький – 3823 (+6);

Лубенський – 1875 (+8);

Лубни – 6381 (+90);

Машівський – 1537 (+23);

Миргород – 5000 (+58);

Миргородський – 2120 (+15);

Новосанжарський – 2328 (+23);

Оржицький – 1436 (+5);

Пирятинський – 2688 (+32);

Полтава – 51911 (+320);

Полтавський – 8002 (+98);

Решетилівський – 1991 (+10);

Семенівський – 1558 (+13);

Хорольський – 2625 (+9);

Чорнухинський – 670 (+7);

Чутівський – 1734 (+7);

Шишацький – 2150 (+8).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 154 416 людей. Одужали за увесь час 140 779 людей, а летальних випадків — 3 967 (три нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 9670 жителі регіону.

Що відомо: