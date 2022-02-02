1171 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

1 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1171 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 35 014 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 1 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 176 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили у таких районах:
- Великобагачанський – 2119 (+18);
- Гадяцький – 1739 (+5);
- Гадяч – 2629 (+9);
- Глобинський – 3347 (+1);
- Горішні Плавні – 7649 (+120);
- Гребінківський – 1692 (+2);
- Диканський – 1932;
- Зіньківський – 3112 (+58);
- Карлівський – 3285 (+4);
- Кобеляцький – 2840 (+11);
- Козельщинський – 1864 (+4);
- Котелевський – 2185 (+4);
- Кременчук – 19439 (+169);
- Кременчуцький – 2755 (+34);
- Лохвицький – 3823 (+6);
- Лубенський – 1875 (+8);
- Лубни – 6381 (+90);
- Машівський – 1537 (+23);
- Миргород – 5000 (+58);
- Миргородський – 2120 (+15);
- Новосанжарський – 2328 (+23);
- Оржицький – 1436 (+5);
- Пирятинський – 2688 (+32);
- Полтава – 51911 (+320);
- Полтавський – 8002 (+98);
- Решетилівський – 1991 (+10);
- Семенівський – 1558 (+13);
- Хорольський – 2625 (+9);
- Чорнухинський – 670 (+7);
- Чутівський – 1734 (+7);
- Шишацький – 2150 (+8).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 154 416 людей. Одужали за увесь час 140 779 людей, а летальних випадків — 3 967 (три нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 9670 жителі регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.