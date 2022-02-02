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1171 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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1171 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Катерина Зозуля
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1171 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexels.com

1 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1171 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 35 014 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 1 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 176 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили у таких районах:

  • Великобагачанський – 2119 (+18);
  • Гадяцький – 1739 (+5);
  • Гадяч – 2629 (+9);
  • Глобинський – 3347 (+1);
  • Горішні Плавні – 7649 (+120);
  • Гребінківський – 1692 (+2);
  • Диканський – 1932;
  • Зіньківський – 3112 (+58);
  • Карлівський – 3285 (+4);
  • Кобеляцький – 2840 (+11);
  • Козельщинський – 1864 (+4);
  • Котелевський – 2185 (+4);
  • Кременчук – 19439 (+169);
  • Кременчуцький – 2755 (+34);
  • Лохвицький – 3823 (+6);
  • Лубенський – 1875 (+8);
  • Лубни – 6381 (+90);
  • Машівський – 1537 (+23);
  • Миргород – 5000 (+58);
  • Миргородський – 2120 (+15);
  • Новосанжарський – 2328 (+23);
  • Оржицький – 1436 (+5);
  • Пирятинський – 2688 (+32);
  • Полтава – 51911 (+320);
  • Полтавський – 8002 (+98);
  • Решетилівський – 1991 (+10);
  • Семенівський – 1558 (+13);
  • Хорольський – 2625 (+9);
  • Чорнухинський – 670 (+7);
  • Чутівський – 1734 (+7);
  • Шишацький – 2150 (+8).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 154 416 людей. Одужали за увесь час 140 779 людей, а летальних випадків — 3 967 (три нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 9670 жителі регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
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