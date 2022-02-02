COVID-19 на Волині: 1 016 нових випадків за добу, дев'ять — смертей

За останню добу на Волині підтвердили 1 016 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували дев'ять летальних випадків. Про ситуацію із захворюваністю станом на 2 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 179 дітей та 45 медпрацівників.

Одужали в області 60 людей. Смертельних випадків зафіксували дев'ять. У Луцькому районі — вісім та Володимир-Волинському — один:

Луцька ТГ – 6 випадків,

Підгаєцька ТГ – 1 випадок,

Колківська ТГ – 1 випадок,

Нововолинська ТГ — 1 випадок.

За добу методом ПЛР протестували 3 118 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 189

Боратинська ТГ – 9

Берестечківська ТГ — 4

Городищенська ТГ – 20

Горохівська ТГ – 14

Доросинівська ТГ — 5

Ківерцівська ТГ – 12

Колківська – 42

Копачівська ТГ — 8

Мар’янівська ТГ – 19

Олицька ТГ — 1

Підгайцівська ТГ – 42

Рожищенська ТГ – 20

Торчинська ТГ — 11

Цуманська ТГ – 7

Володимир-Волинська ТГ – 52

Затурцівська ТГ — 31

Зимнівська ТГ – 8

Іваничівська ТГ – 17

Литовезька ТГ — 2

Локачинська ТГ — 17

Нововолинська ТГ – 53

Оваднівська ТГ – 2

Павлівська ТГ – 6

Поромівська ТГ – 2

Устилузька ТГ — 2

Камінь- Каширська ТГ – 56

Любешівська ТГ — 30

Маневицька ТГ – 23

Прилісненська ТГ – 38

Сошичненська ТГ — 3

Голобська ТГ – 3

Вишнівська ТГ – 1

Дубечненська ТГ — 5

Дубівська ТГ – 9

Забродівська ТГ — 9

Ковельська ТГ – 95

Колодяжненська ТГ — 1

Луківська ТГ — 5

Люблинецька ТГ – 4

Любомльська ТГ – 36

Поворська ТГ -1

Ратнівська ТГ – 33

Рівненська ТГ – 1

Смідинська ТГ — 1

Старовижівська ТГ – 25

Турійська ТГ – 35

Шацька ТГ — 7

За весь час пандемії в області захворіли 112 462 волинян. 102 486 людей одужали від COVID-19. 2 268 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 628 недужих на коронавірус волинян. За добу зареєстрували три смерті.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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