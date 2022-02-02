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COVID-19 на Волині: 1 016 нових випадків за добу, дев'ять — смертей
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 на Волині: 1 016 нових випадків за добу, дев'ять — смертей

Лариса Літвицька
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COVID-19 на Волині: 1 016 нових випадків за добу, дев'ять — смертей УНІАН

За останню добу на Волині підтвердили 1 016 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували дев'ять летальних випадків. Про ситуацію із захворюваністю станом на 2 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 179 дітей та 45 медпрацівників.

Одужали в області 60 людей. Смертельних випадків зафіксували дев'ять. У Луцькому районі — вісім та Володимир-Волинському — один:

  • Луцька ТГ – 6 випадків,
  • Підгаєцька ТГ – 1 випадок,
  • Колківська ТГ – 1 випадок,
  • Нововолинська ТГ — 1 випадок.

За добу методом ПЛР протестували 3 118 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 189
  • Боратинська ТГ – 9
  • Берестечківська ТГ — 4
  • Городищенська ТГ – 20
  • Горохівська ТГ – 14
  • Доросинівська ТГ — 5
  • Ківерцівська ТГ – 12
  • Колківська – 42
  • Копачівська ТГ — 8
  • Мар’янівська ТГ – 19
  • Олицька ТГ — 1
  • Підгайцівська ТГ – 42
  • Рожищенська ТГ – 20
  • Торчинська ТГ — 11
  • Цуманська ТГ – 7
  • Володимир-Волинська ТГ – 52
  • Затурцівська ТГ — 31
  • Зимнівська ТГ – 8
  • Іваничівська ТГ – 17
  • Литовезька ТГ — 2
  • Локачинська ТГ — 17
  • Нововолинська ТГ – 53
  • Оваднівська ТГ – 2
  • Павлівська ТГ – 6
  • Поромівська ТГ – 2
  • Устилузька ТГ — 2
  • Камінь- Каширська ТГ – 56
  • Любешівська ТГ — 30
  • Маневицька ТГ – 23
  • Прилісненська ТГ – 38
  • Сошичненська ТГ — 3
  • Голобська ТГ – 3
  • Вишнівська ТГ – 1
  • Дубечненська ТГ — 5
  • Дубівська ТГ – 9
  • Забродівська ТГ — 9
  • Ковельська ТГ – 95
  • Колодяжненська ТГ — 1
  • Луківська ТГ — 5
  • Люблинецька ТГ – 4
  • Любомльська ТГ – 36
  • Поворська ТГ -1
  • Ратнівська ТГ – 33
  • Рівненська ТГ – 1
  • Смідинська ТГ — 1
  • Старовижівська ТГ – 25
  • Турійська ТГ – 35
  • Шацька ТГ — 7

За весь час пандемії в області захворіли 112 462 волинян. 102 486 людей одужали від COVID-19. 2 268 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 628 недужих на коронавірус волинян. За добу зареєстрували три смерті.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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