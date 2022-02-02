COVID-19 на Волині: 1 016 нових випадків за добу, дев'ять — смертей

За останню добу на Волині підтвердили 1 016 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували дев'ять летальних випадків. Про ситуацію із захворюваністю станом на 2 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед недужих цієї доби – 179 дітей та 45 медпрацівників.
Одужали в області 60 людей. Смертельних випадків зафіксували дев'ять. У Луцькому районі — вісім та Володимир-Волинському — один:
- Луцька ТГ – 6 випадків,
- Підгаєцька ТГ – 1 випадок,
- Колківська ТГ – 1 випадок,
- Нововолинська ТГ — 1 випадок.
За добу методом ПЛР протестували 3 118 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 189
- Боратинська ТГ – 9
- Берестечківська ТГ — 4
- Городищенська ТГ – 20
- Горохівська ТГ – 14
- Доросинівська ТГ — 5
- Ківерцівська ТГ – 12
- Колківська – 42
- Копачівська ТГ — 8
- Мар’янівська ТГ – 19
- Олицька ТГ — 1
- Підгайцівська ТГ – 42
- Рожищенська ТГ – 20
- Торчинська ТГ — 11
- Цуманська ТГ – 7
- Володимир-Волинська ТГ – 52
- Затурцівська ТГ — 31
- Зимнівська ТГ – 8
- Іваничівська ТГ – 17
- Литовезька ТГ — 2
- Локачинська ТГ — 17
- Нововолинська ТГ – 53
- Оваднівська ТГ – 2
- Павлівська ТГ – 6
- Поромівська ТГ – 2
- Устилузька ТГ — 2
- Камінь- Каширська ТГ – 56
- Любешівська ТГ — 30
- Маневицька ТГ – 23
- Прилісненська ТГ – 38
- Сошичненська ТГ — 3
- Голобська ТГ – 3
- Вишнівська ТГ – 1
- Дубечненська ТГ — 5
- Дубівська ТГ – 9
- Забродівська ТГ — 9
- Ковельська ТГ – 95
- Колодяжненська ТГ — 1
- Луківська ТГ — 5
- Люблинецька ТГ – 4
- Любомльська ТГ – 36
- Поворська ТГ -1
- Ратнівська ТГ – 33
- Рівненська ТГ – 1
- Смідинська ТГ — 1
- Старовижівська ТГ – 25
- Турійська ТГ – 35
- Шацька ТГ — 7
За весь час пандемії в області захворіли 112 462 волинян. 102 486 людей одужали від COVID-19. 2 268 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 628 недужих на коронавірус волинян. За добу зареєстрували три смерті.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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