За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 744 особи

1 744 особи щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 618 людей, другою дозою – 778, бустерною дозою вакцинували 348 осіб. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 729 593 особи.

По Україні 74 592 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 25 177 людей, другу дозу – 27 248 людей, додаткову дозу отримали 717 людей, бустерну дозу – 21 450 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 373 130 людей, з них отримали першу дозу – 15 373 128 людей, отримали дві дози – 14 672 260 людей, отримали додаткову дозу – 17 892 людини, бустерну дозу – 377 548 людей. Загалом провели 30 440 828 щеплень.

Що відомо