На Донеччині відсторонили 14 невакцинованих медиків "швидкої"

Відсьогодні 14 працівників обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відсторонені від роботи через відсутність вакцинації від коронавірусу. Про це у коментарі Суспільному розповів директор центру Ігор Кіяшко.
За його словами, про те що постанова набуває чинності з 1 лютого, працівники були проінформовані напередодні.
31 січня у Маріуполі на станції швидкої допомоги під час ознайомлення з наказом про відсторонення однієї з фельдшерок стався конфлікт.
"Вона не покинула приміщення підстанції в зазначений час 00,00 1 лютого і сьогодні вона прийшла до приміщення станції, вона поставила своє візу "Ознайомлення" з цим наказом, але продовжує погрожувати, звинувачувати нас в якихось неправомірних діях" — розповів Ігор Кіяшко.
Фельдшерка від спілкування з журналістами відмовилася.
"Виходячи з судової практики нині є дві діаметрально протилежні думки. Тобто є перші суди, які стають на бік роботодавця. Але з іншого боку є постанови, які вважать накази МОЗ не конституційними, що порушує права осіб, або відсторонення від посади, які не відповідають нормам КЗОт", — розповів Олександр Магдаліц.
Що відомо
- 31 січня 2022 року у Маріуполі на станції швидкої допомоги під час ознайомлення з наказом про відсторонення однієї з фельдшерок стався конфлікт. Двоє чоловіків перекрили вихід з приміщення медикам станції. Це зупинило роботу закладу майже на 3 години.
- 31 січня набирає чинності наказ МОЗ про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати за відсутність COVID-щеплень. Це стосується співробітників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, комунальних підприємств, установ та організацій. Або людина має показати довідку про протипоказання до вакцинації від корона вірусу.