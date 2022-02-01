З 1 лютого продаж поліетиленових пакетів у магазинах, аптеках та закладах харчування дешевше двох гривень – під забороною. Мінімальну їх вартість встановив Кабінет Міністрів України – розповіла Суспільному речниця управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Наталія Шевченко. Суспільне дізнавалось, чи збільшили вартість пакетів у кропивницьких супермаркетах та яка відповідальність за порушення.

З 1 лютого вартість пластикових пакетів змінилась. Дві гривні має коштувати пакет без ручок і бокових складок, дві з половиною – пакет без ручок з боковими складками, три гривні – пакет з ручками і боковими складками.

За словами речниці управління Держпродспоживслужби в регіоні, ціна на пакети, які раніше були безкоштовними, і заборона безкоштовного їх поширення встановлені урядом: ”У грудні 2021 року, коли почав діяти цей закон, магазини встановили свою мінімальну вартість на них. З 1 лютого мінімальну ціну на них встановив Кабмін. До 1 січня 2023 року такі обмеження не стосуються безкоштовного надання пластикових пакетив, які використовуються як первинна упаковка для свіжої риби, м’яса, м’ясопродуктів, сипучих продуктів та льоду. Також ця заборона не стосується поки біорозкладних пакетів, які відповідають європейським стандартам”.

Контролюватиме дотримання вимог закону Держпродспоживслужба – сказала Наталія Шевченко. За продаж поліетиленових пакетів менше ніж за дві гривні штрафуватимуть: ”Суб’єкт господарювання сплачуватиме від 1700 до 3400 гривень штрафу. Якщо протягом трьох цей суб’єкт господарювання повторить це порушення, сума штрафу збільшується до 8500 гривень”.

Коли перевірятимуть магазини речниця, сказала, не знає.

Супермаркет на вулиці Велика Перспективна

Вартість разових поліетиленових пакетів на 11:00 1 лютого, за словами працівниці Валентини Літвінової, становила десять копійок. Маленький пакет з ручками коштував дві гривні, середній – дві з половиною, великий – три з половиною гривні.

Суспільне Кропивницький

Кропивничанка Таїсія Волкова прийшла купити м'яса. Пакет принесла з собою: ”Вводять ці зміни для екології, щоб було чисто. Буду притримуватись цього. Треба, щоб менше кидали пакетів, бо перед будинком вся абрикоса в пакетах. Платити не дуже готова, але треба”.

Супермаркет на вулиці Пашутинська

Вранці 1 лютого найбільший поліетиленовий пакет коштував 3 гривні 90 копійок – розповіла касирка Вікторія Носова: ”Пакет-майка – 12 копійок, не майка – дев’ять копійок. Ці ціни встановили десь місяць тому”.

Суспільне Кропивницький

Пакет у супермаркеті купила кропивничанка Ніна Коряковцева. З її слів, до Нового року він не коштував три гривні: ”А що ж зробиш? Треба – значить треба”.

Що відомо

За словами завідувачки кафедри екології Центральноукраїнського національного технічного університету Ольги Медведєвої, поліетиленові пакети розкладаються щонайменше 100 років: ”Повністю одразу він не розкладеться, він розкладеться на мікропластик, який становить велику небезпеку: його начебто і не видно, але токсичні речовини зберігаються, а потім потрапляють у харчові ланцюги. Тобто ми їх їмо. Це негативно впливає на печінку, ендокринну систему і решту організму. Повністю біорозкладними можна вважати тільки пакети, виготовлені з крохмалю, кукурудзяного або картопляного. Їх можна компостувати. Вони повністю розкладаються упродовж восьми-вісімнадцяти місяців”.

З 10 грудня 2021 року безоплатні пластикові пакети в магазинах, аптеках та закладах харчування – під забороною. Виняток – біорозкладні пакети і надтонкі, для первинної упаковки. Таке рішення ухвалив Кабмін у червні 2021 року, щоб обмежити обіг поліетиленових пакетів в Україні. На першому етапі обмежень пакети не зникнуть, вони стануть платними.

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