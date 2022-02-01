Батьки учнів запорізької гімназії № 6 виступають проти кандидатури нового директора — Костянтина Липського, котрий переміг у конкурсі на цю посаду. Сьогодні, 1 лютого, ініціативна група зустрічалася із заступником міського голови Запоріжжя Анатолієм Васюком та заступником директора департаменту освіти й науки Запорізької міськради Олексієм Фурсою.

Представники ініціативної групи батьків учнів Запорізької гімназії №6 кажуть: вчора зареєстрували в канцелярії муніципалітету заяву на ім’я секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, під яким стоїть 400 підписів. Батьки просять скасувати рішення конкурсної комісії — новий директор до призначення працював в іншому педагогічному колективі.

"Залишити свою Пологівську школу хоче й перейти до якоїсь міської школи. Але, я не знаю, чи влада була інша, чи в нього дійсно не було можливості виграти ці конкурси", — каже Ольга Павлюк, представниця батьківського комітету.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ольга Павлюк

"У нас є фонд, у який ми завжди вкладали дуже багато фінансів для розвитку нашої школи. По-перше, це і ремонт школи повністю зроблений за кошти наших батьків. Класи — англійської, класи комп’ютерні це все за кошти батьків. Вважаємо, що якщо ми так багато робимо для школи, то ми маємо право голосу й висловити, що нам не подобається, що замість нас вирішують, якому кандидату можна стати директором школи", — каже Оксана Скляр, голова батьківської ради.

Фото: Суспільне Запоріжжя Оксана Скляр

Під час зустрічі заступник директора департаменту освіти та науки Запорізької міської ради Олексій Фурса зазначив, що конкурсна комісія не призначає керівника, а визначає переможця й має право рекомендувати або не рекомендувати призначення.

Він пояснює, до 2018 року законодавство передбачало включення до конкурсної комісії представників батьківської громадськості та трудового колективу освітніх закладів, де мають призначити керівника:

"Це змінилося. І, на жаль, тобто — для вас на жаль, я розумію. Тепер члени комісії не є представниками від громадськості батьківської та трудового колективу. Враховуючи ваші побажання ми вимушені проводити процедуру таким чином, яким це прописано вимогами. Іншого шляху у нас немає", — сказав Олексій Фурса.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олексій Фурса

Заступник міського голови Анатолій Васюк каже, що порушень в процедурі визначення переможця не було:

"І фактично за останнім протоколом, підписаним директором департаменту — правильно, в законний спосіб призначив керівника закладу. Це не означає, що у нього є якийсь карт-бланш. Він повинен показати цю роботу", — додав Анатолій Васюк.

Фото: Суспільне Запоріжжя Анатолій Васюк

Новий директор гімназії №6 Костянтин Липський розповів журналістам Суспільного, що має стаж роботи в освітній галузі 16 років, з яких шість років був директором Пологівської школи. Крім вищої філологічної освіти має ще одну вищу — з керування освітнім закладом:

"Декілька років я брав участь у конкурсах. Але у зв’язку зі змінами в положеннях, то документи якісь не проходили, то інше. Мені просто не вдавалося дійти до кінця. І от в цьому році, в, мабуть, знаєте, що це третій тур, як то кажуть. Бо, знову ж таки, то документів не було, то ще чогось, різні були причини. І от так сталося, що все ж таки комісія прийняла таке рішення — обрали", — каже він.

Фото: Суспільне Запоріжжя Костянтин Липський

За словами ініціативної групи батьків, вони підтримували кандидатуру заступниці директора запорізької гімназії №6 — Богдани Залевської, котра також претендувала на посаду директора закладу. Жінка перемогла на попередньому конкурсі, але тоді не було кворуму комісії. Останній раз — програла.

"До проведення й організації цього конкурсу, наприклад, у мене до комісії немає жодних запитань, тому що, в принципі, порушень ніяких не відбувалося. Щодо того, що зараз відбувається навколо всього цього питання. Ви розумієте, що учні, і батьки, й колектив — це є одне ціле, це є живий організм, який створювався роками. Законодавство було змінено. І в Законі України про повну загальну середню освіту не врахували той момент, що, можливо, думка всі учасників освітнього процесу має бути слушною, й до них потрібно теж дослухатися", — каже Богдана Залевська.

Фото: Суспільне Запоріжжя Богдана Залевська

Анатолій Васюк зауважив — оскаржити рішення конкурсної комісії — можна в суді. Батьки поки що цього не планують робити, повідомила Суспільному Ольга Павлюк, — дочекаються певних результатів роботи нового керівника.

Суспільне звернулося за коментарем до керівниці громадської організації "Хочу вчитися" Катерини Звєрєвої. Вона порекомендувала в ситуації, коли у батьків є питання стосовно процедури визначення переможця, звернутись до профільного департаменту та запросити відеофіксацію засідання конкурсної комісії, що відбувається в три етапи. Після того, робити відповідні висновки — щодо прозорості проведення конкурсу та чи наявні підстави для скасування рішення.

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