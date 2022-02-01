Медиків Рівного навчатимуть англійської мови. Допомагає посольство США

Медики Рівного безплатно поглиблюватимуть свої знання англійської мови. Зробити це зможуть завдяки програмі "Англійська для медиків", це спільний проєкт обласної наукової бібліотеки та Посольства США в Україні. Мета – покращити словниковий запас та навички спілкування лікарів, медсестер та медперсоналу, повідомила керівниця проєкту Світлана Волкова.

Проєкт презентували першого лютого. Долучитися на початках зголосились шість десятків медиків Рівного. Упродовж 18 академічних годин слухачі курсу вивчатимуть нові слова, читатимуть англійською та перекладатимуть. Найбільший акцент зроблять на вдосконалення розмовних навичок, для занять закупили спеціальні підручники.

Одна з учениць – Тетяна Тарасюк. Вона працює гінекологинею обласного перинатального центру. Про старт проєкту "Англійська для медиків" дізналась від подруги.

"Конференції, особливо наші гінекологічні – це завжди переклад. Багато доповідей англійською мовою – це завжди переклад. І коли ти можеш без навушників чути та розуміти – це круто. Медицина, напевне, одна з галузей, яка найшвидше розвивається й англійська мова стає тепер на перший план", – каже лікарка.

Слухачів курсу за рівнем знань поділять на три групи. Навчання у них вестимуть троє спеціально запрошених викладачів.

Обласна бібліотека два десятиліття співпрацює з американським посольством. Завдяки цьому книгозбірні вдалось виграти грант на проєкт "Англійська для медиків", а це 7,5 тис. доларів.

Навчання медиків стартує п'ятого лютого та триватиме до травня. Наприкінці курсу всі отримають сертифікати.

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