Мешканці сімох будинків у Сумах залишилися без світла через заборгованість у 250 тисяч гривень. Про це вони розповідали під час зібрання мешканців 1 лютого.

Мешканці не мають прямих договорів із постачальниками електроенергії, тож за спожиту електроенергію вони сплачують керуючій компанії "Домком", яка обслуговує їхні будинки. А остання, своєю чергою, розраховується із ТОВ "Енера-Суми".

Біля будинку за адресою Супруна, 26 із жителями зустрілися представники ЖЕКу та міської ради, аби обговорити можливість ліквідації боргу.

Один із мешканців Костянтин Вакулін говорить: "Вчора десь після 10-ї години ранку в нас відключили подачу електроенергії, при чому без попередження. Те, що вони пропонують – це самосуд, ми повинні розмовляти з боржниками, ми, мешканці будинку, маємо розбиратися з боржниками, а не ЖЕК, якому винні. Список є по номерах квартир, але там не такі великі заборгованості".

Тетяна Власенко - начальниця відділу житлового господарства департаменту інфраструктури зазначає, що у цьому будинку є окремий загальнобудинковий лічильник на електричну енергію, через що у людей виникла велика заборгованість. "Щоб це якось змінити, необхідно провести реконструкцію електричних мереж. В міській раді є програма співфінансування 90*10, 90 – це кошти з міського бюджету, 10 повинні зібрати мешканці. У нас електромережі замінені, нам просто ЖЕК Домком-Суми сказав, що ці лічильники недійсні, на які ми брали кредити та проводили за свої гроші проводку", - сказала вона.

У сусідньому гуртожитку за адресою Супруна, 13 також зібрання мешканців. Владислав Миколайович – орендар приміщення у цьому гуртожитку запевняє: "Це незаконне відключення. Чому саме незаконне? Тому що не було ніякого такого попередження, згідно з законодавством, воно має бути за 5 діб до відключення, навіть якщо є борги, потрібно було прийти повідомлення, з організацією, яка буде проводити відключення, а також повинен бути наданий термін для погашення боргів або якась відтерміновка".

Юристка Юлія Іваненко говорить, що попереджати про припинення надання послуг мають обов’язково, але все залежить від того, що прописане у договорі про надання послуг. "Якщо люди не згодні з тим, що їм відключили електроенергію, і вважають, що були порушені їхні права, вони мають право на звернення до суду" - зазначає вона.

Всього на обслуговуванні керуючої компанії "Домком" - 7 гуртожитків, всі вони з 31 січня відключені від електрики. Директор компанії Дмитро Шевчук повідомив: "Перше, що зробило Обленерго по запросу "Енера-Суми" – вони в п’ятницю відключили наше офісне приміщення. Ми думали, на цьому все і залишиться, ми потихеньку, і вчора заплатили їм майже 38 тисяч, але вони вчора без попередження пішли і почали відключати гуртожитки. Ми про це дізналися від мешканців".

Дмитро Шевчук каже, що попередження від Енера-Суми отримують з вересня, раніше виплачували борги за рахунок обігових коштів підприємства, а потім почав виникати борг. За словами Шевчука, у гуртожитках заборгованість за комунальні послуги більша, ніж у багатоквартирних будинках, тому їх відключили.

На зустрічі мешканцям цих гуртожитків Дмитро Шевчук розповів про три варіанти вирішення проблеми: "Погасити заборгованість, чого, навіть я розумію, не буде одразу і стовідсотково. Другий варіант – протоколом зборів надати мені право відключати ті кімнати, які злісні боржники, і третій, найправильніший варіант – перейти на прямі розрахунки з "Обленерго".

ТОВ "Енера-Суми" має договір про постачання електроенергії з керуючою компанією "Домком-Суми", через неї мешканці гуртожитків розраховуються за спожиту енергію. На 1 лютого 2022 року заборгованість "Домком-Суми" перед Енерою становить 245,5 тисяч гривень, розповіла речниця підприємства Наталія Гончарова.

Жінка зазначає: "Енера-Суми" неодноразово намагалася вирішити це питання компромісним шляхом, і, враховуючи звернення споживача, відтерміновувала дату знеструмлення електроустановок. Однак ситуація зі здійсненням розрахунків не змінювалася, тому постачальна компанія була змушена вжити заходів щодо припинення електропостачання"

За словами Наталії Гончарової, Домком про відключення попереджали за 10 днів. А він вже мав попередити мешканців гуртожитку. Відновлять електропостачання за умови повної оплати боргу, також споживач має відшкодувати витрати на відключення і підключення електрики – це 1819 грн.

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