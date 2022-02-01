Футбольний клуб "Ураган" підписав контракт з новим гравцем

Народний футбольний клуб "Ураган" підписав контракт із новим гравцем. Ним став 27-річний Станіслав Моспан. Спортсмен перейшов до франківського клубу з херсонського “Продексіму”.

Представили нового гравця "Урагану" під час пресконференції 1 лютого, розповідає кореспондентка Суспільного.

"Зі мною зв’язався головний тренер Максим Павленко і запропонував приєднатися до команди "Ураган". Я відповів: "Так". Адже "Ураган" — це топова команда. У нас — спільна мета. Цілі ставлю командні – виграти чемпіонат. Тому хочу перемагати у кожному матчі", — розповів Станіслав Моспан.

Фото: Суспільне Карпати Станіслав Моспан виступатиме під № 87

Зі слів головного тренера Максима Павленка, новий гравець підсилить команду. Станіслав Моспан виступатиме під № 87.

Що відомо

Станіслав Моспан народився 11 жовтня 1994 року в Харкові. Хлопець тренувався в дитячо-юнацькій спортивній школі "Маяк", пізніше — в академії "Геліос".

З 19 років займався тільки футзалом. Спортсмен у 2013 році розпочав грати у харківському “Моноліті” (тепер "VIVA CUP").

У 2016-2017 продовжив у хмельницькому “Соколі”.

У 2017-2018 — у команді "Титан" з міста Покровськ та 2018-2019 грав за "АРПІ" із Запоріжжя.

У 2019 році — в житомирському "ІнБеві".

А з 2019 – 2021 Станіслав Моспан грав у херсонському "Продексімі".

Читайте також

Поповнення в МФК "Прикарпаття". До команди приєдналися двоє львівських футболістів

У МФК "Прикарпаття" кадрові зміни: дев’ятеро футболістів залишили команду

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини