У Запорізькому міському центрі зайнятості уже протягом місяця працюють спеціалізовані кар'єрні радники. За цей час їхніми послугами скористалися 27 безробітних, які мають низькі можливості працевлаштування.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Олена Пода.

За словами директора міського Центру зайнятості Максима Смирнова, концепцію роботи спеціалізованих кар'єрних радників з питань інклюзивного працевлаштування тільки впроваджують. Такий фахівець має бути універсальним, і в першу чергу — допомагати людям, які мають ризики тривалого безробіття, або низької мотивації працевлаштування, зокрема: люди з інвалідністю, учасники бойових дій, матір, або батько, які виховують дітей одноосібно, випускники шкіл та вишів, особи передпенсійного віку.

Фото: Суспільне Запоріжжя Максим Смирнов

“Спеціалізовані кар'єрні радники будуть більш уважно приділяти увагу до цієї категорії громадян, які перебувають на обліку, як безробітні та вести їх від моменту реєстрації до працевлаштування, а також після працевлаштування. Такі кар'єрні радники з'ясовують життєві обставини, які унеможливлюють працевлаштування на певному етапі, підказують, як підготувати резюме, допомагають підготуватися до проведення співбесід з роботодавцем, мотивують людей на зміну професії, перенавчання або підвищення кваліфікації”, — розповів він.

Спеціалізована кар'єрна радниця Ірина Давиденкова розказала, що почала працювати на новій посаді з початку цього року. Вона працює з клієнтами індивідуально: супроводжує, поки ті перебувають на обліку, але за бажанням клієнта супровід можна продовжити й після працевлаштування. Радниця також надає групові послуги: проводить вебінари, семінари, тренінги, надає психологічну підтримку безробітним.

Фото: Суспільне Запоріжжя Запорізький міський центр зайнятості

За словами Ірини, найчастіше за допомогою з пошуком роботи до неї звертаються незахищені верстви населення та люди з інвалідністю:

“Якщо це людина, яка має інвалідність відповідно за рекомендацією МСЕКа, мабуть, це черговий, хтось може працювати за своєю професією, наприклад, бухгалтером, але має обмежений робочий день — є роботодавці, які пропонують такі вакансії”.

49-річний запоріжець Станіслав нині шукає роботу. Каже, звернувся до Запорізького міського Центру зайнятості першого вересня минулого року після звільнення з попереднього місця роботи, де працював медичним представником. Чоловік зазначає, що з кар'єрними радниками набагато зручніше шукати роботу, бо весь час з ними на зв'язку.

Фото: Суспільне Запоріжжя Станіслав — клієнт Запорізького міського центру зайнятості

"Я став на облік, тому що у той період не міг знайти жодної вакансії. Зараз все більш конкретно, вони пропонують семінари, вони пропонують допомогу у разі пошуку роботи, у разі оформлення резюме, і якщо ви потребуєте якоїсь юридичної консультації, то тут все це є”, — розповів чоловік.

Фото: Суспільне Запоріжжя Будівля Запорізького міського центру зайнятості

Зараз на обліку в Запорізькому міському Центрі зайнятості перебувають 2 226 безробітних. Протягом 2021 року було працевлаштовано 3 966 запоріжців.

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