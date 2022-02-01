Дві тисячі 740 дітей на Черкащині мають щепити під час першого етапу вакцинальної кампанії проти поліомієліту. Він розпочався 1 лютого, розповіла Суспільному завідувачка відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Алла Балабан.

Загалом, за даними центру контролю та профілактики хвороб, в області не вакциновані 46 тисяч 741 дитина. Імунізацію здійснюватимуть у три етапи. Насамперед щепитимуть всіх дітей віком від шести місяців до шести років, які вчасно не отримали перше або друге щеплення.

На прийомі у лікаря-педіатра черкащанка Анна із семимісячним сином. Після огляду протипоказів не виявили, тому щеплення слід робити.

Щепилися вперше, бо раніше мали протипокази, розповіла мама хлопчика пані Анна:

"Ми тільки почали вакцинацію, я планую довести до кінця, багато перечитала з цього приводу. Це життя людське, він же людина, хоч і маленька".

Суспільне: Черкаси

Зберігають вакцину у спеціальній сумці-холодильнику, розповіла медсестра кабінету щеплень Леся Мельник.

"Вакцина Імовакс поліо це не жива вакцина. Спершу робиться не жива вакцина, а потім уводиться жива вакцина. Нежива вакцина робиться в 2, 4 місяці по графіку, а в 6 місяців, після шести місяців починають вводити вакцину проти поліомієліту оральну до 14 років".

Суспільне: Черкаси

Синові Ростислава Черненка рік і дев’ять місяців. Йому зробили перше щеплення від поліомієліту. Чоловік розповів, що так готуються до дитсадка.

"У нас були протипокази до вакцинування, то ми не робили раніше. Ми маємо старшу дитину, тому ми вже в курсі всього", – повідомив чоловік.

Щеплення шестирічній доньці черкащанин Олексій Мамотько робить за графіком:

"Це здоров’я дитини, необхідно робити всі щеплення, щоб дитина не хворіла. І самі слідкуємо і телефонують лікарі нагадують".

Суспільне: Черкаси

Імунізувати дітей від поліомієліту починають із двох місяців. Перед цим потрібно пройти огляд у лікаря, розповіла педіатр Олена Гречана:

"Загалом протипоказами можуть бути імунодефіцити тяжкі, може бути позитивний ВІЛ-статус дитини, також це може бути протипоказ для живої поліомієлітної вакцини. Якщо це інактивована вакцина, то зазвичай це не протипоказ".

Втім на вакцину може бути побічна реакція, її боятися не варто, розповіла пані Олена.

"Зазвичай, це почервоніння в місці ін’єкції, може бути набряк цього місця і можливе підвищення температури. Якщо дитину сильно турбує біль, якщо бачимо, що вона не спокійна або якщо підіймається температура, ми, зазвичай, радимо знеболювальне".

За словами лікарки-педіатра Ольги Хлобистіної, щеплення від поліомієліту захищає від тяжких наслідків хвороби.

"Поліомієліт – це вірусне захворювання, яке призводить до тяжких наслідків: це параліч, параліч м’язів, і параліч м’язів рук, ніг, дихальні м’язи паралізуються, від цього може наступити смерть людини".

Із 1 лютого в Україні стартуєвав перший етап вакцинальної кампанії проти поліомієліту. Із п’ятнадцяти тисяч дітей, які обслуговуються у Першому центрі первинно медико-санітарної допомоги, понад двісті не щеплені, розповіла заступниця директора з охорони дитинства Олена Білецька.

"Єдиний метод запобігти захворюванню на поліомієліт – це вакцинація. Вакцина є в наявності постійно. Ця кампанія потрібна для того, щоб привернути увагу батьків невакцинованих дітей до проблеми, до спалаху поліомієліту в Україні".

Суспільне: Черкаси

За словами завідувачки відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Алли Балабан, у перший етап необхідно провести вакцинацію проти поліомієліту всіх дітей від шести місяців до шести років, які не отримали вчасно перше або друге щеплення.

Другий і третій раунди вакцинації плануються навесні це щеплення всіх дітей від шести місяців до шести років живою поліомієлітною вакциною.

Що відомо

24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Симптоми виявили минулого місяця — 13 грудня під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Зразки відправили до Центру громадського здоров’я. 24 січня результат одержали із Регіональної референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі у Фінляндії. Хлопчик нещеплений від поліомієліту через відмову батьків. Пізніше у нього виявили й COVID-19.

Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт, — повідомила епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Діти не мали планових щеплень.

У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.

"Закарпаття за вакцинацією від поліомієліту пасе задніх" — головний інфекціоніст області Михайло Поляк.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.

Відповідно до національного календаря щеплень, дітей від поліомієліту треба вакцинувати 2,4, 6, 8, 17 місяців, а також 6 та 14 років. Щеплення безкоштовно можна зробити у державних поліклініках та амбулаторіях. За словами Кузіна, всі області забезпечені вакциною від поліовірусу в достатній кількості.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також