81% учнів Харкова відвідують школи — міськрада

У Харківській міській раді кажуть, що нині хворіє менше школярів, ніж зазвичай цієї пори року.
1 лютого на заняття прийшов 81% учнів, повідомляє пресслужба міськради з посиланням на слова директорки Департаменту освіти Ольги Деменко.
"За її словами, загалом це трохи нижче за звичайний показник цієї пори року. Усього хворіють 240 працівників освіти та 830 школярів. У зв'язку з цим 690 класів було переведено на дистанційне навчання", — зазначають у міськраді.
Серед 46 тис. дітей дошкільного віку, хворі 50 дітей, додали у мерії.
У порівнянні з минулою добою хворих серед школярів поменшало на 78 людей — 31 січня у міськраді повідомляли про 908 хворих.
Що відомо
- У Харківській міськраді вирішили не переводити усі 5-11 класи на дистанційне навчання, взяти до уваги інформацію обласної комісії та виходити з того, якою є ситуація із захворюваністю у кожному закладі. "Якщо захворюваність ростиме, розглядатимемо таку можливість. Класи, в яких виявлено хворих на COVID дітей, вже навчаються дистанційно", — пояснила директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко.
- Харківська обласна державна адміністрація виступає за запровадження дистанційної форми навчання у школах Харкова і комунікує з цього питання з міською владою, сказав голова ОДА Олег Синєгубов.
- Епідеміологи зазначають, що серед дітей більшає хворих на COVID-19. У Харкові підготували резервну лікарню для дітей з COVID-19.
Читайте також: Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"