81% учнів Харкова відвідують школи — міськрада

У Харківській міській раді кажуть, що нині хворіє менше школярів, ніж зазвичай цієї пори року.

1 лютого на заняття прийшов 81% учнів, повідомляє пресслужба міськради з посиланням на слова директорки Департаменту освіти Ольги Деменко.

"За її словами, загалом це трохи нижче за звичайний показник цієї пори року. Усього хворіють 240 працівників освіти та 830 школярів. У зв'язку з цим 690 класів було переведено на дистанційне навчання", — зазначають у міськраді.

Серед 46 тис. дітей дошкільного віку, хворі 50 дітей, додали у мерії.

У порівнянні з минулою добою хворих серед школярів поменшало на 78 людей — 31 січня у міськраді повідомляли про 908 хворих.

Що відомо