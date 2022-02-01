На Закарпатті працівники СБУ, поліції та прикордонники викрили людей, які переправляли товари на власному гелікоптері, порушуючи правила міжнародних перельотів. Про це Суспільному повідомила речниця СБУ в області Ванда Мільо.

Як встановили слідчі, оборудку організував місцевий підприємець. "Він долучив до цього ще кількох місцевих мешканців. Чоловік спеціально придбав гелікоптер, в якому демонтував крісла з салону для контрабандних перевезень", — повідомила речниця.

Фото: СБУ

Щомісячний обіг міг становити близько 2 млн грн

Вона додала, що підозрювані контрабандисти підшукали пілота, який погодився на протиправну діяльність та мав ліцензію на керування. За попередніми оцінками, щомісячний обіг міг становити близько 2 млн грн.

"Гелікоптер двічі на місяць незаконно перетинав кордон і здійснював посадку на території Румунії та Угорщини. Літальний апарат завантажували пачками цигарок українського виробництва без акцизних марок. Розміри гелікоптера дозволяли переміщувати до 50 тис. пачок тютюнових виробів за раз", — зазначила речниця СБУ в області.

Фото: СБУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів). Наразі вирішують питання щодо оголошення їм про підозру, — сказала Ванда Мільо.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram