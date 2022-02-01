Поліція Хмельниччини викрила молодика, який продавав психотропні речовини

На Хмельниччині правоохоронці виявили розповсюджувача психотропних речовин. Про це інформує сектор комунікації нацполіції області з посиланням на департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Під час поверхневої перевірки молодика поліцейські виявили у картонній коробці поліетиленовий пакет з амфетаміном. Поліцейські встановили, що 28-річний житель м. Красилів працював в ролі "посередника" в Інтернет-магазині в одному із месенджерів. Зловмисник отримував посилки в поштових відділеннях та в подальшому робив закладки на території міста. За виконану роботу він отримував декілька грам наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів поліціянти отримали інформацію про ще одну посилку, яка знаходилась у поштоматі. Її також вилучили оперативники. Цього разу чоловік замовив псилоцибінові гриби.

Все виявлене вилучили та направили на експертне дослідження. За цінами "чорного" ринку, їх вартість становить понад 150 тисяч гривень.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Після надходження результатів експертизи буде вирішуватися питання щодо додаткової кваліфікації дій фігуранта та повідомлення йому про підозру.

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