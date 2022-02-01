Здорожчання пластикових пакетів: що кажуть львів'яни та підприємці

Від сьогодні, 1 лютого, пластикові пакети в українських магазинах мають коштувати щонайменше дві гривні. Усе залежить від того, чи мають вони ручки та бокові складки. Такі ціни стосуються торбинок, товщина стінок яких понад 50 мікрометрів. Про те, як до цього рішення ставляться львів'яни та підприємці, дізнавалося Суспільне.

Зі своїм пакетом до магазину ходить львів’янка Людмила Маляковська.

"Наразі маю пакет, чого я буду купляти. Колись не було тих пакетів, були паперові. Пішло вперед все, тепер відмовляюся, тепер зрозуміла", — каже жінка.

Відмовилася від пластикових та використовує тканинні торбинки і Галина Олексик:

"Маю багаторазову торбинку. Я за екологію", — каже львів'янка.

Суспільне Львів Багаторазові торбинки

Від сьогодні, 1 лютого, пластикові пакети, товщина стінок яких понад 50 мікрометрів, мають фіксовану мінімальну ціну. Дві гривні — пакет без ручок і бокових складок, дві з половиною — пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок та 3 гривні — пакет з ручками і боковими складками.

"Йдеться про пакети товсті, які продаються на касах. Усе інше власне воно не зачіпає, тому в принципі для нас якихось особливих змін немає. Ці пакети, що на касах, вони так і коштують, можливо, навіть і більше", — каже піар-менеджер мережі супермаркетів Сергій Черешньовський.

Подорожчали такі пакети і в маленьких магазинах.

"Беруть, 4 гривні, але ми не маємо права дешевше продавати. Там такий конкретний пакет, твердий", — каже продавчиня Марія Орнат.

Ситуація із тонкими пластиковими пакетами наразі без змін. Вони також платні, але ціну на них встановлюють продавці на свій розсуд.

"Проблема пластикових пакетів у тому, що вони легко потрапляють в довкілля. Невеличкий подих вітру і, ми знаємо, як весною, восени вони кружляють і зачіпаються на всіх деревах ці пакети. І, звичайно, що поза містами вони ще легше потрапляють в довкілля. Вони потрапляють в каналізаційні люки і забивають їх. І як би не старалися їх збирати чи переробляти, цього не вдається. Не кажучи вже про те, що використовується власне сировина така як нафта, видобуток якої призводить до викидів парникових газів", — каже керівниця організації "Нуль відходів" Ірина Миронова.

Суспільне Львів Альтернативою пластикових пакетів є багаторазові торбинки

Як альтернативу Ірина Миронова пропонує тканинні торбинки, багаторазові зіп-пакети та ланч-бокси.

Що відомо

З 10 грудня минулого року в Україні почала діяти заборона на безоплатне поширення майже всіх пластикових мішечків. Вона не стосується біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових, які є упакуванням для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду.

Із 1 березня 2022 року в Україні заборонять розповсюджувати оксорозкладні пакети. А з березня наступного року — обіг надтонких пластикових торбинок.

Дві третини країн-членів Організації об'єднаних націй виступили за створення нового глобального договору, щоб подолати забруднення пластиком.

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