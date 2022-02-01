Цілодобовий пункт обігріву для бездомних працює в Миколаєві

У Миколаєві з 1 лютого працює цілодобовий пункт обігріву для бездомних. Намет, що може вмістити 100 осіб, розташований на території скверу, що на розі проспекту Богоявленського та вул. Будівельників.

За словами директора департаменту праці та соціального захисту населення Сергія Василенка, локація вибрана не випадково: неподалік автовокзал, ринок, залізничний вокзал, тобто місця, де спостерігається скупчення бездомних. Відкриття пункту стало можливим завдяки спільній роботі міської влади, громадській організації "Християнська місія "Нове Життя".

Фото: Володимир Степанов/Суспільне Миколаїв Пункт обігріву для бездомних

Департамент праці та соціального захисту населення займався підготовкою місця для розташування намету, підключенням до електропостачання, передбачив кошти на утримання біотуалетів, вивезення сміття. За словами Сергія Василенка, на ці організаційні заходи передбачили майже 30 тисяч гривень.

Як розповів керівник соціального проєкту Володимир Тимошенко, пункт обігріву працюватиме цілодобово упродовж зимового періоду. В наметі тепло, працюють обігрівачі. Двічі на день приміщення дезінфікуватимуть за допомогою бактерицидного опромінювання. Площа намету майже 100 квадратних метрів. Тут можна розмістити сто людей. Всередині розмістили столи та лави, шість обігрівачів, два великі електрочайники.

"Тут люди можуть отримати домедичну допомогу, за необхідності викличемо швидку. Передбачено гаряче харчування — о 18:30 вечеря, а впродовж дня можна випити чаю. Якщо потрібно, дамо теплий одяг і взуття", — розповів Володимир Тимошенко.

Спальних місць у наметі немає. Призначення пункту: дати нужденним цілодобову можливість зігрітися, — каже Володимир Тимошенко. Крім того, тут можна отримати одяг або домедичну допомогу. 60 волонтерів працюватимуть у дві зміни, окрім згаданого, допомагатимуть безхатченкам реінтегруватися.

"Волонтери працюють по всім пунктам обігріву. На вулиці бездомні не зовсім відкриваються. А вночі, коли холодно і їм даєш гарячий чай, суп — вони розповідають про свої проблеми. Насправді не всі бездомні люди обирають такий спосіб життя, вони опинилися у таких життєвих обставинах з різних причин. Завдання волонтерів — надати максимальну допомогу, щоб людина залишила "вулицю", — розповів голова ГО "Християнська місія "Нове життя" Федір Герасимов.

До намету прийшов Сергій Єрмолаєв. 55-річний чоловік майже вісім років тому опинився на вулиці. Постійної роботи знайти не зміг, подекуди підроблює електромонтажником. Розповідає, що власного житла не має, а на орендоване не вистачає заробітку. До намету зайшов після роботи, аби погрітися та випити чаю.

"Нормально, пристойно. Принаймні, тепло і прибрано", — розповів Сергій Єрмолаєв.

Організатори очікують, що до пункту щодня приходитимуть до ста людей.

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