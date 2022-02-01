1 лютого у Новограді-Волинському нагородили 13-річного звягельчанина Микиту Семчука, який 29 січня зателефонував до поліції і повідомив про чоловіка, котрий збирався стрибнути з мосту. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Алла Ващенко.

За її словами, подяку вручили не лише самому Микиті, а й його батькам.

"У Новоград-Волинському районному відділі поліції правоохоронці подякували 13-річному звягельчанину Микиті Семчуку за те, що він у тих обставинах не лишився байдужим і вчасно та правильно зреагував, подзвонивши в поліцію. Батькам Микити також вручили подяки від поліцейських", – каже Алла Ващенко.

Фото: Нацполіція Завдяки вчасному дзвінку 13-річного Микити Семчука поліцейські змогли врятувати 40-річного чоловіка від самогубства

"Надзвичайно приємно, що небайдужість Микити допомогла зберегти життя людині. Від усього нашого поліцейського відділу дякуємо, що батьки виховали у своїй дитині таку важливу рису характеру", – сказав керівник Новоград-Волинського районного відділу поліції Андрій Гнатенко.

Окрім самої відомчої подяки, Микиті також вручили заохочувальний подарунок.

Що відомо

29 січня близько опівдні до Новоград-Волинського райвідділу поліції зателефонував 13-річний підліток, котрий повідомив, що бачить, як невідомий чоловік стоїть за поручнями мосту і, схоже, планує стрибнути.

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