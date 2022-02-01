46-річний харків'янин Олексій Шумський почав навчатися самооборони у 2015 році. З 2018-го — резервіст територіальної оборони Харківщини. П’ять днів на тиждень він працює у сфері IT. А вихідними навчається обороняти територію у випадку надзвичайної ситуації.

"Тут набираєшся сили, впевненості жити далі, бо розумієш, що ти не один. Нас тут багато", — говорить Олексій.

Суспільне Харків

Вихідними на навчаннях тероборони чоловік відновлює навички: "За ці дні, коли займаємося, іноді і два дні, і вночі — розумієш рівень своїх сил і насичуєшся силами своїх побратимів. Коли я працюю, все одно залишаюся на зв'язку".

У цивільному житті Олексій п'ять днів на тиждень розробляє програмне забезпечення. Коли має вільний час, вибирається з родиною на прогулянки — до лісу чи зоопарку.

Суспільне Харків

З дружиною Оленою живе більше 20 років, мають двох доньок — 15 та 7 років. Олена говорить, що Олексій не цікавився військовою справою до війни, а зараз цим "вже живе": "Звичайно, хвилююсь і, звичайно, це привід для гордості. За цей час наш світогляд змінювався. Спочатку ми чекали, що війна ось припиниться, потім нічого не очікували, а зараз такі реалії, що це буде потрібно завжди".

Суспільне Харків Олексій Шумський з родиною

Нині у бригаді тероборони на Харківщині 400 кадрових військових. Разом з резервістами людей майже вдесятеро більше. До тероборони записуються студенти, бізнесмени, науковці. Є 74-річний волонтер, каже головний старшина бригади Михайло Соколов.

За його словами, усі резервісти за контрактом отримали форму і доотримують її. Рекрути приходять зі своєю формою, але якщо підписують контракт — отримують амуніцію.

Читайте також

У Харкові пройшли навчання бійців тероборони — фоторепортаж