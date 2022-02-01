Планові відключення в Одесі. Без світла залишиться 61 вулиця

2 лютого у зв'язку з ремонтними роботами не буде світла на 61 вулиці Одеси. Про це йдеться на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

Зокрема, електроенергії не буде:

З 06:00 по 22:00

Канатна, 91, 92, 93, 94, 96;

Пироговська, 21.

З 08:30 по 19:00

1-й Бузковий провулок, 1, 1в корп. 1, 2, 3, 4, 4/2а, 5, 6, 3;

2-й Бузковий провулок, 1 корп. 2, 2/3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 2, 10 корп. 3, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 10;

7-а Степова, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 31а, 30б, 38, 36а, 36б, 33а, 30А, 38/1, 44д, 44а, 40б, 42а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Бузковий проїзд, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6;

Квіткова, 12, 14, 19, 12Б корп. 18, корп. 1, 21, 20/аб, 20а, 20в, 20г корп. 4;

Килимовий провулок, 5, 7, 9;

Кострова, 30, 30/2, 34, 37а;

Миколи Бажана, 58, 62 корп. 2, 63 корп. 1, 64а;

Платанова, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 48а, 57а, 57б, 48б, 44а, 36а, 45б, 36б, 46а, 68, 40б, 55а, 55б, 118б, 114а, 72а, 108а, 95а, 93б, 79в, 88а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126;

Радісна, 114, 116;

Щорса, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 75а, 91/, 99а, 99б, 109, 73б, 93г, 105 корп. 7, 105/6, 71а, 107 корп. 1, корп. 2.

З 09:00 по 17:00

4-й провулок Олександра Невського, 36а, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 38б, 42а, 42б, 52, 36б, 38а, 46а, 46б, 46В, 40а, 48а, 48б, 48в, 40б, 50а, 50б, 50в, 50г, 44а;

Агрономічна, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 97б, 66а, 112а, 72а, 99а, 114а, 89а, 115а, 135, 116 корп. 1, корп. 2, корп. 3, 116а, 116б, 116в, 116г, 70а, 117а, 102а, 118/, 118а, 118а/, 118б, 118В, 118г, 102б, 119б, 119в, 103а, 84а, 76а, 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122е, 122н, 105а, 86а, 124а, 124б, 124г, 106а, 125а, 86б, 126а, 126б, 126в, 107а, 76б, 128а, 128б, 108а, 87а, 130а, 97а, 110А, 132а, 132б, 132г, 110в, 110г, 110д, 212б, 210а, 138а, 138б, 138Г, 199б, 197б, 140/, 140а, 140х, 197а, 196а, 142а, 195а, 143а, 143б, 189в, 144а, 189б, 189а, 187а, 147а, 183б, 148а, 183а, 149а, 179в, 179а, 151а, 177/, 152а, 176б, 153а, 154а, 176а, 174з, 174в, 174б, 174а, 160а, 160б, 160в, 173Г, 173в, 173а, 163а, 171б, 164а, 164б, 171а, 169в, 166/б, 166а, 169а, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 212, 214, 221, 223;

Агрономічний провулок, 1, 8а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 1а, 4, 5, 6, 6а, 8, 3;

проспект Академика Глушко, 13 корп. 1, 13/1, 15, 15а, 15б, 17, 19;

Академіка Корольова, 74а, 74б, 76 корп. 1, корп. 2, 78;

Ільфа і Петрова, 29;

Кільовий провулок, 1, 9а, 2а, 2б, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 4а;

Кільцева, 2, 7, 10, 12;

Котляревського, 12б;

Кругова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 10а, 17, 11а, 7а, 12а, 12б, 4а, 14а, 14б, 1б, 15а, 15б, 3а, 1а, 17а, 17б корп. 37, 18а, 18б, 35/, 33а, 23б, 23а, 22а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36;

Круговий провулок, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 7в, 6а, 13, 10а, 4а, 7б, 7а;

Крушельницької, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4а, 2а, 11а, 3а, 12а, 6б, 3б, 14а, 17, 8а, 16а, 8б, 35б, 35а, 19а, 30а, 29к, 29а, 22а, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37;

Майстерний провулок, 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6б, 3а, 7а, 2а, 4а, 2б, 10а, 10б, 6а;

Мічуріна, 1, 44а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7Г, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 1а, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 14;

Молодіжна, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а, 6а, 9б, 18/, корп.1, 18а, 2а, 10а, 20а, 36а, 21а, 31/, 29а, 23б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

Миколи Міхновського, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 2г, 10а, 10в, 10г, 10д, 10е, 2е, 11а, 1б, 12а, 12б, 3а, 13а, 13в, 13Г, 1г, 14А, 4а, 15а, 15б, 15в, 4б, 16а, 16б, 16в, 4в, 17а, 17к, 4г, 18а, 1а, 18в, 18г, 18е, 18є, 18з, 18р, 4д, 4е, 20а, 20б, 4з, 21а, 21б, 21в, 4к, 22а, 22б, 22в, 4м, 23а, 23б, 23в, 63, 24а, 24б, 5а, 25а, 25б, 25в, 2/1, 27б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 6а, 29а, 29б, 29в, 29г, 29е, 29е/1, 6б, 31в, 31г, 31ж, 6в, 33a, 6г, 35а, 35ж, 2а, 37а, 2б, 39а, 8а, 8б, 8в, 47а, 47б, 47в, 8г, 49а, 49б, 49в, 8д, 2в, 9а, 18б;

Новий провулок, 1а, 14а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 12а, 12б, 14, 7;

Оранжерейний провулок, 1, 20а, 3, 3А, 4, 4а, 5, 6, 7, 7/а, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9г, 9д, 2, 10а, 11, 11а, 11б, 11в, 11г, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б, 17, 19, 10;

провулок Крушельницької, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а;

провулок Людмили Гінзбург, 3, 12б, 1а, 1б, 1, 2, 3, 3а, 3б корп. 1, 4б, 5а, 5б, 6, 8, 8а, 9, 4;

провулок Петра Калнишевського, 1а, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2а, 8а, 8в, 4а;

Промислова, 8л;

Тарутинська, 1, 11а, 2а, 3, 4, 4а корп. 1, 5, 2, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 6;

Савранська, 22, 22а, 24, 24а, 26;

Хуторська, 1, 95г, 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 1а, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 24а, 81з/1, 93, 94, 94а, 10;

Цебриківська, 1а, 13а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 1, 6г, 7, 7а, 8, 8а, 9, 13, 6;

Шахтинський провулок, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 28б, 21а, 29а, 30, 40а, 32а, 38а, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

Шебелинський провулок, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 15а, 13а, 27, 18а.

З 09:00 по 18:00

Богдана Хмельницького, 11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

М’ясоєдовська, 28, 30.

З 09:00 по 19:00

2-й провулок Черепанових, 9, 9а;

Армійська, 2, 4, 6;

Вітчизняна, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 4б, 18, 7а, 4а, 26а, 22а, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34;

Зелений проспект, 7, 16а, 13, 25, 27, 29, 31, 2, 2а, 4, 11 корп. 2, 5, 6, 6а, 6б, 8, 9, 12, 16 корп. 1;

Зоринська, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24а, 30 корп. 1, 26а;

Іспанська, 10, 36а, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 12, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 22;

Іспанський провулок, 17;

Маршала Малиновского, 18а, 18б, 18в;

Михайла Грушевського, 6а, 9, 10, 37а, 21а, 13/а, 11, 12а, 30а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39;

Парковий провулок, 66, 70;

Пестеля, 1, 3, 7, 9, 13, 19, 25, 25а;

Самодіяльна, 2, 34б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 8, 9, 9б, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 17, 17a, 19, 2а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 29/а, 30, 30а, 31а, 32, 32а, 34, 34а, 19а;

Селищна, 19, 35а, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 35, 27;

Селищний провулок, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 11;

Сегедська, 14;

Фонтанська дорога, 3 корп. 5, 3/5, 3/а, 3а, 7, 9е;

Черепанових, 12.

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