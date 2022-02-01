У міському територіальному центрі Чечелівського району Дніпра проводять майстер-класи з пісочної анімації для літніх людей. Про користь такої терапії - у матеріалі Суспільного.

65-річна Людмила Лоба територіальний центр відвідує вже три роки. Жінка каже: проживає сама, до закладу прийшла у пошуках компанії та дозвілля, на піску малює не вперше.

"Це умиротворення та спокій. Коли в тебе стрес, стресова ситуація, не знаєш, що робити, куди виплеснути емоції – пісок допомагає. Знаходиш те, чого немає – спокій та мир", - розповідає Людмила Іванівна.

Суспільне Дніпро Пісочну терапію використовують для індивідуальних та групових занять

За словами психологині центру Дар'ї Петренко, терапія з використанням піску для підопічних проводиться кожного дня. Її використовують в індивідуальних та групових заняттях.

"Завдяки піску ми можемо виводити всі глибинні стани людини, можемо примирити її зі світом, в якому вона зараз знаходиться. Тим паче у непростий час карантину. Ось уже скільки років ми працюємо з адаптацією людини, з тими умовами, в яких вона зараз перебуває", - сказала психологиня.

Заступниця директора терцентру Тетяна Кошура говорить: на обліку в центрі — 1200 людей похилого віку з інвалідністю та тих, хто опинився у складних життєвих ситуаціях.

Для занять пісочною анімацією для терцентру закупили сім світлових столів. За даними сайту “Prozorro”, на це з бюджету міста витратили 27 тисяч 600 гривень.

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