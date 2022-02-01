У Добропіллі гірники піднялись з шахти та продовжили страйк на поверхні

Гірники шахти "Алмазна", що в Добропіллі не вийшли на роботу, так страйкують через заборгованість із заробітної плати. Як розповів Суспільному голова незалежної профспілки цієї шахти Володимир Сушицький, вони не отримали гроші за грудень минулого року.

"Там залишилося десь 20 % виплатити, а зараз в нас вже січень. Нічна зміна виїхала, під землею зараз нікого немає, туди ніхто не їде. Поки зарплатню не виплатять буде страйк продовжуватися. Виплатять - люди поїдуть працювати", — Володимир Сушицький.

У Донецькій області гірники, які страйкували у шахті через заборгованість по зарплаті, після перемовин погодились піднятись на поверхню. Про це у коментарі Суспільному повідомили у ДП "Добропіллявугілля-видобуток".

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що станом на 27 січня офіційна зарплатна заборгованість по зарплаті на шахті склала 50 мільйонів гривень.

Що відомо

У Донецькій області 39 гірників відмовились підійматися на поверхню і вимагають погашення заборгованості по зарплаті.

Шахта "Азмазна" відноситься до державного підприємства "Добропіллявугілля", там працює близько трьох тисяч людей.

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Станом на 11 листопада заборгованість по зарплаті працівникам державних шахт Донеччини складає 1 млрд гривень, Луганщини — 268,3 млн гривень.

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