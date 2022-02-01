1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Зареєструватися всі охочі зможуть до 9 березня, розповіла Суспільному методистка лабораторії центру ЗНО Черкаського обласного інституту післядипломної освіти Тетяна Федоренко.

Учні 11-М класу черкаської спеціалізованої школи №18 обов’язково складатимуть математику як профільний предмет, розповіла педагогиня Інна Бариш:

"У класі є діти, які не планують після закінчення школи використовувати сертифікати з математики. Однак усі мають скласти тестування. Якщо, наприклад, у мене два уроки на день, то буває так, що я один із них повністю приділяю на підготовку до ЗНО, а якщо один, то можу витратити на це хвилин 15-20 на початку заняття".

Суспільне Черкаси

Математику, українську мову, географію та історію України складатиме учениця Таїсія Красюк. Дівчина розповіла: найбільше хвилюється за гуманітарні предмети, бо найлегше їй готуватися до математики.

"Нам задають домашні завдання по ЗНО і ми їх виконуємо. Якщо гарно виконувати домашні та ще закріплювати знання в класі, то матеріал добре запам'ятовується", — сказала дівчина.

Завуч освітнього закладу Світлана Коновалова розповіла: на основну сесію тестування у школі №18 зареєструється 51 дитина.

Суспільне Черкаси

Зареєструватися для складання тестів нескладно, розповіла учениця Таїсія Красюк:

"Треба було ввести дані з паспорта, пошту, номер телефону, своє прізвище та ім'я та обрати предмет, який я буду складати".

Саме тестування розпочнеться 23 травня і триватиме до 17 червня. Цього року очікують десять тисяч учасників. Така кількість була і торік, розповіла методист лабораторії центру ЗНО обласного інституту післядипломної освіти Тетяна Федоренко:

"Пункти тестування ми ще не готуємо. Почнемо це робити під кінець реєстрації".

За словами освітянки, скільки пунктів тестування буде в області ще не визначили.

Що відомо

1 лютого розпочнеться та триватиме до 9 березня реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

Кожен зареєстрований учасник має право коштом державного бюджету пройти тести щонайбільше з 5 навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 13 навчальних предметів.

Якщо учасники бажають скласти більше 5 предметів, вони зможуть зробити це за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість складання додаткових навчальних предметів відрізнятиметься залежно від того, чи є в сертифікаційних роботах завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, адже такі завдання перевіряють екзаменатори.

Щоб додатково скласти одну з іноземних мов (англійську, німецьку, іспанську або французьку) у 2022 році потрібно буде сплатити 789 гривень, вартість складання інших навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) становитиме 354 гривень.

Не пізніше 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде зазначено час і місце проведення тестувань.

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