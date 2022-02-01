1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Зареєструватися всі охочі зможуть до 9 березня, розповіла Суспільному методистка лабораторії центру ЗНО Черкаського обласного інституту післядипломної освіти Тетяна Федоренко.
Учні 11-М класу черкаської спеціалізованої школи №18 обов’язково складатимуть математику як профільний предмет, розповіла педагогиня Інна Бариш:
"У класі є діти, які не планують після закінчення школи використовувати сертифікати з математики. Однак усі мають скласти тестування. Якщо, наприклад, у мене два уроки на день, то буває так, що я один із них повністю приділяю на підготовку до ЗНО, а якщо один, то можу витратити на це хвилин 15-20 на початку заняття".
Математику, українську мову, географію та історію України складатиме учениця Таїсія Красюк. Дівчина розповіла: найбільше хвилюється за гуманітарні предмети, бо найлегше їй готуватися до математики.
"Нам задають домашні завдання по ЗНО і ми їх виконуємо. Якщо гарно виконувати домашні та ще закріплювати знання в класі, то матеріал добре запам'ятовується", — сказала дівчина.
Завуч освітнього закладу Світлана Коновалова розповіла: на основну сесію тестування у школі №18 зареєструється 51 дитина.
Зареєструватися для складання тестів нескладно, розповіла учениця Таїсія Красюк:
"Треба було ввести дані з паспорта, пошту, номер телефону, своє прізвище та ім'я та обрати предмет, який я буду складати".
Саме тестування розпочнеться 23 травня і триватиме до 17 червня. Цього року очікують десять тисяч учасників. Така кількість була і торік, розповіла методист лабораторії центру ЗНО обласного інституту післядипломної освіти Тетяна Федоренко:
"Пункти тестування ми ще не готуємо. Почнемо це робити під кінець реєстрації".
За словами освітянки, скільки пунктів тестування буде в області ще не визначили.
Що відомо
- 1 лютого розпочнеться та триватиме до 9 березня реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.
- Кожен зареєстрований учасник має право коштом державного бюджету пройти тести щонайбільше з 5 навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 13 навчальних предметів.
- Якщо учасники бажають скласти більше 5 предметів, вони зможуть зробити це за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість складання додаткових навчальних предметів відрізнятиметься залежно від того, чи є в сертифікаційних роботах завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, адже такі завдання перевіряють екзаменатори.
- Щоб додатково скласти одну з іноземних мов (англійську, німецьку, іспанську або французьку) у 2022 році потрібно буде сплатити 789 гривень, вартість складання інших навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) становитиме 354 гривень.
- Не пізніше 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде зазначено час і місце проведення тестувань.
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