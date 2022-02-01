У Чернігові до 4 лютого продовжили дистанційне навчання для учнів закладів середньої освіти.

Такі рішення прийняли педагогічні ради в усіх закладах. Про це повідомив начальник міського управління освіти Василь Білогура. За його словами, усе через високий рівень захворюваності. За інформацією станом на вчора коронавірус виявили у 73 учнів та 101 працівника. Дитячі садочки працюють у звичному режимі. Але якщо у групі виявляють коронавірус, її відправляють на самоізоляцію. Наразі таких груп 14.

Нагадаємо, учнів чернігівських шкіл перевели на дистанційне навчання з 27 січня через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник управління освіти ЧМР Василь Білогура. За його словами, тоді на коронавірус хворіли 58 учнів та 46 працівників шкіл.

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