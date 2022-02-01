Першого лютого на Дніпропетровщині розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Про це повідомила директорка регіонального центру оцінювання освіти Марина Горбенко-Хвастунова.

"Абітурієнти у школах під наглядом викладачів, або випускники минулих років заповнюють реєстраційні форми і на завтра ми вже очікуємо перші комплекти", - каже директорка.

Заявки на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання приймають до дев'ятого березня. Тестування проходитиме з 23 травня до 17 червня.

Обрати можна до п'яти дисциплін. Серед обов’язкових – українська мова та література, математика, історія України або іноземна мова.

Читайте також

Коли школярі Дніпра знатимуть свої оцінки за навчальний рік

На Тернопільщині розпочалася реєстрація на ЗНО: що змінилося

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро