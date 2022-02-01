1 лютого в Україні розпочинається кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту. Вона відбуватиметься в межах плану реагування на спалах поліо в Україні. Координаторка з питань імунізації проти Covid-19 на території Запорізької області Марина Колерова у програмі "Сьогодні. Головне" на Суспільному Запоріжжя розповіла про те, що наразі в області недостатня кількість вакцинованих проти поліомієліту мешканців, а також про наслідки після цієї хвороби.

Про вакцинальну кампанію

Фахівчиня розповіла, що передбачено чотири етапи вакцинації. Перший етап розпочнеться 1 лютого та буде тривати три тижні:

"Тут мають бути щеплені діти від шести місяців до шести років, які не мають жодного щеплення проти поліомієліту або тільки одне. Дитина за календарем має розпочинати імунізацію неактивованою поліомієлітною вакциною, два щеплення. Потім вже йде на орально поліомієлітну вакцину", — пояснює Марина Колерова.

Після цього, з інтервалом в один місяць, проводитимуть другий та третій тури, зазначає експертка:"Там, де буде вже вся вікова група дітей від шести місяців до шести років отримувати орально поліомієлітну вакцину. Четвертий етап – там вже будуть щепитись діти, які з будь-яких причин не потрапили в перший, другий та третій тури".

Як зауважує Марина Колерова, в Україні зафіксований вакциноспоріднений вірус другого типу, якого немає у використовуваних вакцинах проти поліомієліту: "Для того, щоб зупинити циркуляцію вірусу, треба вакцинувати саме оральною вакциною. Яка це буде вакцина, визначить уряд. Але це має бути жива оральна поліомієлітна вакцина, саме вона може захистити дитину від захворювання та зупинити розповсюдження цього вірусу в нашій країні".

Наразі, каже координаторка, в області достатньо вакцин проти поліомієліту: "Наразі визначений завізний штам та не виключено, що саме з Таджикистану вакциноспорідненого другого типу. На Закарпатті ми маємо вже 5 випадків, один випадок вже в цьому році та в Рівненській області маємо 16 випадків".

На Запоріжжі рівень не вакцинованих дітей до шести років складає 22%

За словами Марини Колерової, в Україні кожна третя дитина не щеплена проти поліомієліту: "Це величезна кількість дітей. Якщо через них проходить вакцинний штам вірусу багато разів, цей вірус придбає властивість дикого поліовірусу, він тому і називається вакциноспорідненим. Тобто він мутує через багато організмів не імунних".

Як каже фахівчиня, за підсумками 2021 року рівень щеплення проти поліо такий же недостатній, як і раніше: по різних вікових категоріях щеплено від 70% до 80% в середньому.

"Але по жодному показнику ми вже багато років не досягаємо 95%. Це те, що свідчить про епідеміологічний добробут. Якщо 95% в нас запланованого населення кожен рік буде охоплювати щепленнями, то в нас не буде жодних проблем з керованими інфекціями, не тільки поліомієлітом".

Експертка наголошує, в дитячих дошкільних закладах будуть працювати мобільні бригади, які проводитимуть щеплення: "Якщо батьки мають змогу самостійно привести дитину до лікарні, приводьте, щеплюйте дитину, сьогодні вже можна починати. Якщо немає такої змоги, робота не дозволяє, то будуть формуватись мобільні бригади, особливо на другі-треті тури".

Що відомо

24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Симптоми виявили минулого місяця — 13 грудня під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Хлопчик нещеплений від поліомієліту через відмову батьків.

Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт, — повідомила епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Діти не мали планових щеплень.

У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram