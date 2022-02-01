На Херсонщині колишнього головного лікаря одного із медичних закладів області судитимуть за розтрату державних грошей та зловживання службовим становищем.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Facebook.

За даними слідства, підозрюваний був розпорядником коштів медичного закладу і видав спеціальну доплату з грошей «ковідного фонду» посадовим особам, які не були залучені до роботи з хворими на коронавірус. Сума розтрати бюджетних грошей становить понад 216 тисяч гривень.

Якщо суд визнає колишнього керівника медичного закладу винним, йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Що відомо

Екскерівника медичного закладу Херсонської області підозрюють у привласненні грошей з "ковідного фонду"

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