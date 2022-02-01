На Полтавщині фельдшерку підозрюють у підробці COVID-документів

У Лубнах поліція викрила фельдшерку станції швидкої допомоги у внесенні неправдивої інформації про вакцинацію від COVID-19. Про це Суспільному розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.

За її словами, дані медпрацівниця вносила до "Електронної системи охорони здоров’я" та карти щеплень.

Поліцейські встановили, що карта профілактичних щеплень зі сфальшованими даними про введення першої дози вакцини від коронавірусу була потрібна жінці для отримання доплати за роботу в умовах пандемії, розповіла речниця.

31 січня фельдшерці повідомили про підозру у підбурюванні до підробки офіційного документа, що видається чи посвідчується особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації,використанні завідомо підробленого документа, а також замаху на шахрайство. За це передбачено до двох років обмеження волі або до шести місяців арешту.

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