До поліції Одещини за місяць надійшло понад тисячу фейкових оповіщень

На Одещині за місяць 2022 року до поліції надійшло понад тисячу фейкових оповіщень про злочини та порушення. Про це повідомили в пресслужби Національної поліції в Одеській області.

Більше як 300 людей притягнули до відповідальності за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Переважно дзвонили дорослі в стані алкогольного сп’яніння: хтось просив допомоги для себе, бо нібито був обікрадений чи потрапив у якусь іншу біду, хтось – для пересічних людей, яких також нібито треба було негайно від когось рятувати", — зазначив начальник Березівського районного відділу поліції Олександр Суржик.

У пресслужбі поліції зазначили, що будь-які неправдиві виклики екстрених служб караються законом: штрафом чи позбавленням волі.

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