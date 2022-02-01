У Миколаєві сталася пожежа в багатоповерхівці

У Миколаєві першого лютого сталася пожежа в квартирі на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по проспекту Богоявленському, 325/1.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця надзвичайників Ілляна Пацюк.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 13:18. Станом на 13:39 пожежу на площі 20 квадратних метрів локалізували.

Фото: ДСНС Рятувальники ліквідують пожежу

Станом на 13:59 пожежу повністю загасили, причина загоряння встановлюється.

З квартири, де сталася пожежа, врятували одного чоловіка. Також рятувальники та поліцейськи евакуйовали сім людей, з них дві дитини з сусідніх квартир, що на верхніх поверхах будинку.

На місці працювали 14 рятувальників та чотири спецмашини.

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