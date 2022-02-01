У лютому екобус у Полтаві працюватиме за 20 адресами

У Полтаві протягом лютого екобус збиратиме відходи за 20 адресами. Про новий графік курсування автомобіля повідомили на сайті міського КАТП-1628.
Безплатно здати до екобусу можна люмінесцентні лампи, термометри, акумулятори та батарейки. До кінця місяця автомобіль працюватиме за такими адресами:
Суспільне Полтава
Суспільне Полтава
Екобус працюватиме за звичним графіком – у будні з 10:00 до 17:30.
Небезпечні відходи машина приймає лише у населення. Організації повинні самостійно укладати договори на утилізацію з підприємствами. Розбиті термометри та лампи в екобус не приймають, бо їх не утилізують, повідомляла Суспільному інженерка з охорони навколишнього середовища Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 Наталія Суіма.
Що відомо:
- Екобус – це автобус КАТП-1628, у який безплатно збирають від населення небезпечні відходи. Спочатку він працював у Полтаві, а з утворенням громади почав виїжджати й у прилеглі села. Графік його роботи складають, зокрема, за зверненнями місцевих жителів. Крім того, враховують, щоб екобус був розташований у людному місці. Про це Суспільному розповідала інженерка з охорони навколишнього середовища Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 Наталія Суіма.
- У Полтаві він запрацював 1 жовтня 2019. Його придбали, а потім переобладнали за гроші з міського бюджету. Вартість автомобіля – понад мільйон гривень.
- Авто збирає небезпечні відходи в усіх районах Полтави. Потім їх утилізують: ртутні лампи та термометри у Львові, а батарейки – у Румунії.
- Ще один екобус на Полтавщині запрацював улітку 2020, він збирає відходи у громадах та районах.
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