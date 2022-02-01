На Дніпропетровщині, з першого лютого, два електропоїзди курсуватимуть за зміненим маршрутом. Про це на сайті регіональної філії "Придніпровська залізниця".

Мова йде про потяги № 6039 та № 6010. Вони їхатиму до П’ятихаток, а не до Верховцевого, як зазвичай.

Зміни набудуть чинності з першого лютого для поїзда № 6039. Він вирушатиме з Дніпра о 18:40, далі він їхатиме за чинним розкладом до Верховцевого – 20:39-20:41. Далі він поїде до Вільногірська – 20:55-20:56, Ерастівки – 21:04-21:05, прибуття на станцію П’ятихатки о 21:22.

Потяг № 6010 їздитиме за новим розкладом з другого лютого. Курсуватиме маршрутом П’ятихатки – Дніпро-Головний.

Відправлення з П’ятихаток – о 5:30. Далі: Ерастівка – 05:46-05:47, Вільногірськ – 05:56-05:57, Верховцеве – 06:14-06:16. За чинним розкладом, прибуття до Дніпра о 7:52.

З розкладом цих та решти приміських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті регіональної філії, а також на залізничних вокзалах і станціях.

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