Хмельницька фітнес-тренерка: "Спорт допоміг подолати труднощі"

Фітнес-тренерка з Хмельницького Людмила Вишневська веде здоровий спосіб життя: займається спортом, дотримується режиму дня, харчується здоровою їжею. Спати лягає о десятій вечора, прокидається о шостій ранку. Вважає, що саме за таких умов у неї день буде продуктивним. Навчає цьому своїх двох дітей, а також інших жінок.

За освітою Людмила - інженер-технолог швейного виробництва, працювала на різних підприємствах, мріяла про власне ательє. Але життєві обставини склалися так, що вона змінила напрямок своєї діяльності і досягла успіхів у спорті та тренерській роботі.

"Я в дитинстві дуже часто хворіла. Пам’ятаю, мені постійно було погано, крутилася голова. З 12 років у мене почалися хвороби шлунку. У мене були виразки і гастрити. Я дуже часто лежала в лікарні. Більше почала звертати увагу на спорт, почала робити ранкові зарядки, бігати", - розповідає Людмила.

Вона – тренерка з фітнесу, пілатесу, йоги та дихальної техніки за системою бодіфлекс. Жінка багато працює над собою та допомагає іншим повернутися до здорового способу життя.

Про свою діяльність розповідає: "Коли я працювала над собою, я бачила дуже великий заряд сили, енергії, і це мене тримало. Перше, з чого я почала - це з дихання, з дихальних технік. Загалом, я спортом давно займаюся, але чисто для себе. Після другої вагітності я знала, що сто відсотків займуся спортом. Я за три місяці дуже гарно поправила своє здоров’я: повністю схудла, підтягнула м’язи. Коли ти в спорті працюєш, то ти дивишся, що тобі цікаво: пілатес, стретчінг, різні направлення фітнес, тобто, я все брала, брала, брала і доєднувала до своїх програм".

За декілька років Людмила стала авторитетною фітнес-тренеркою, яка розробила свої авторські програми. Проводить майстер класи, семінари, тренування. Розповідає: "Я працювала раніше на швейних підприємствах, пробувала ательє своє відкрити. Зрозуміла, що це мені буде легше, що я буду завжди здорова, завжди красива. Плюс я дарую радість. Я під час роботи дуже багато відчуваю людей. Я бачу зміни в тих, хто працює".

Крім спорту, Людмила закінчила курси раціонального та здорового харчування, має диплом нутріціолога– фахівця з правильного харчування. Наразі зацікавилась реабілітацією та остеопатією.

"Ми з чоловіком розлучилися. Мені було дуже важко як жінці. І в мене був спорт: мої тренування, мої люди, я приходила туди і просто дивувалась, як я можу переключитися. Я просто забувала про все. Я думала: що б я таке зробила для себе, щоб себе піднести", - пригадує Людмила.

Тоді, три роки тому, підняти власну самооцінку та повірити у себе 38-річній Людмилі допомогла підготовка та участь у чемпіонаті України з бодібілдингу, фітнесу та атлетизму WBPF. У номінації "фітнес – бікіні" вона зайняла 6 місце, увійшовши у десятку найкращих жінок України у категорії "Леді".

"Я вийшла, і я відчула сили. Я просто побачила, що життя зовсім інше. Що можна мати все легко, радіючи, насолоджуючись життям. Ми просто не даємо собі нічого. А коли ми собі даємо, все навколо повертається набагато більше і дається нам - і ресурси, і енергія", - каже Людмила Вишневська.

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