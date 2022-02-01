У Києві за добу виявили 2,3 тисячі хворих на COVID-19

Станом на ранок 1 лютого столичні медики діагностували 2363 нових випадки COVID-19, через ускладнення хвороби померли п’ятеро киян.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«+2363 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 367 993)», — написав він.

За словами мера, за добу діагноз підтвердився у 1271 жінки віком від 18 до 93 років, 756 чоловіків віком від 18 до 89 років, а також у 336 дітей і підлітків віком від 1 місяця до 17 років.

«Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (435), Дарницькому (375) та Святошинському (268) районах», — додав Кличко.

При цьому за добу 31 січня жертвами хвороби у Києві стали двоє жінок 80 й 83 років та троє чоловіків у віці від 22 до 87 років. Загальна кількість летальних випадків COVID-19, зафіксованих у столиці, сягнула 8510.

Водночас подолати хворобу вдалося 873 киянам. Загалом на COVID-19 перехворіли вже 336 865 мешканців столиці.

Що відомо

На ранок 31 січня столичні медики виявили 1026 нових випадків COVID-19, через ускладнення захворювання померли п’ятеро киян .

Станом на ранок 1 лютого українські медики виявили 30 768 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 192 людини.

Заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко повідомив, що на COVID-19 хворіють близько 30 народних обранців.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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