Карантинні обмеження у Львові — рішення міської комісії ТЕБ і НС

У Львові через поширення захворювання на коронавірус та підвищення рівня госпіталізації, особливо серед дітей, посилюють карантинні обмеження. Рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ і НС у вівторок, 1 лютого. Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За словами Андрія Москаленка, зараз на дистанційному навчанні перебуває 86% учнів початкової школи. Також 9% вихованців дитячих садочків є хворими або перебувають на самоізоліції.

"Зараз є висока динаміка госпіталізації серед дітей. З початку пандемії ми ще не приймали дітей, але зараз маленькі пацієнти є у двох медичних закладах — "Охматдиті", де зараз лікується 102 дітей, та дитяча лікарня на вул. Орлика, де зараз є 96 пацієнтів", — розповів Андрій Москаленко.

Зважаючи на ці показники, вирішили:

збільшити кількість ліжкомісць у дитячій лікарні на Орлика зі 100 до 150;

заборонити роботу дитячих розважальних центрів;

заклади громадського харчування, непродовольчі ринки мають змогу працювати за умови повної вакцинації чи негативного тесту як у працівників, так і у відвідувачів;

продовольчі ринки працюють за умови повної вакцинації чи негативного тесту серед працівників;

проведення масових заходів та робота закладів розважальної діяльності можливі за умови повної вакцинації, і негативного тесту.

Що відомо

Станом на 31 січня у львівському "Охматдиті" розгорнули 50 додаткових місць для дітей, хворих на коронавірус. Також кількість ліжкомісць збільшили у дитячій лікарні, що на Орлика. Відтак у лікарнях міста зможуть прийняти до 300 дітей.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Питання про запровадження "червоної" зони карантину на Львівщині відтермінували. Таке рішення у п'ятницю, 28 січня, ухвалили члени державної комісії ТЕБ і НС. Питання мають розглянути через тиждень. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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