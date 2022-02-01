Окупанти посилюють свою армію снайперами та підтягують ПТРК – розвідка

Командування окупаційних військ посилює свою армію на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів.

Про це повідомляєГоловне управління розвідки Міністерства оборони України.

Підсилення окупаційних військ відбулось під час чергової планової ротації передових підрозділів.

Також у повідомленні зазначили, що постійне перебування особового складу окупантів у напруженні погіршує їх морально-психологічний стан.

"Як наслідок, протягом минулої доби внаслідок нестатутних взаємовідносин загинуло два та важко поранено одного військовослужбовця окупантів", – додали у розвідці.

Що відомо

29 січня у Міністерстві оборони Росії заявили, що війська Західного воєнного округу (ЗВО) завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.

Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

Командування 8-ї армії Південного військового округу збройних сил РФ розпочало масштабу перевірку озброєння та забезпечення найманців на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber