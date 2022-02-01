Борець з Дніпропетровщини здобув "золото" міжнародного турніру

Вихованець Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Володимир Яковлев виборов золоту медаль на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби серед дорослих UWW Grand Rrix Zagreb Open 2022. Про це йдеться на сайті Дніпропетровської обласної ради.

Борець став переможцем у ваговій категорії 77 кг.

За словами директорки обласної школи вищої спортивної майстерності Діни Міфтахутдінової, Володимир був головним претендентом від області на літні Олімпійські ігри в Токіо. Однак тоді він отримав досить серйозну травму плеча й довго оговтувався від неї.

"Юнак старанно тренувався й результат не забарився. Він — чемпіон міжнародного турніру", — розповіла Діна Міфтахутдінова.

Усього до фіналу турніру, який пройшов минулими в Хорватії, вийшли 5 українських спортсменів. Вони вибороли три золоті, по дві срібні та бронзові нагороди.

У загальнокомандному заліку турніру збірна України посіла друге місце.

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